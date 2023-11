Cloud : Iliad lance sa grande offensive sur l’IA

Iliad, la maison mère de l’opérateur Free et de l’hébergeur de cloud Scaleway, organisait vendredi 17 novembre un immense raout à Station F pour présenter Kyutai, un nouveau laboratoire de recherche autour de l’intelligence artificielle, et promouvoir Scaleway au rang d’hyperscaler spécialisé en technologies de pointe. En l’occurrence, l’IA et l’informatique quantique.

Ces annonces ont été appuyées par un message vidéo préenregistré d’Emmanuel Macron, qui s’est félicité de l’actuel développement en France de multiples instituts de recherche. Le Président de la République s’est par ailleurs positionné pour « réguler les usages de l’IA, davantage que les technologies en tant que telles. » Une allusion au projet européen d’AI Act qui pourrait imposer la mise en Open source des algorithmes et restreindre les données sources à utiliser pour entraîner des modèles.

De son côté, Xavier Niel, le patron d’Iliad, a martelé que Kyutai était un laboratoire de « recherche ouverte », « à but non lucratif », qui « partagera ses avancées en IA avec la communauté scientifique, celle des développeurs, le tissu industriel, les citoyens et les décideurs des démocraties. » Répétant de nombreuses fois le terme « Open source », le dirigeant a prophétisé un laboratoire parisien dont bénéficierait tout l’écosystème IA européen.

300 millions d’euros investis dans « un bien commun, gratuit » De fait, on ne sait guère si les travaux de Kyutai – la mise au point d’un nouveau grand modèle de langage à la GPT, entre autres – seront exploités commercialement pour rentabiliser un investissement initial de 300 millions d’euros. Kyutai ambitionne d’incarner un OpenAI à la française. Or, l’utilisation via des API des modèles d’OpenAI est facturée en temps de calcul sur Azure, le cloud public de Microsoft. Et, ce, même si au départ OpenAI se revendiquait une fondation scientifique à but non lucratif. « Non ! La vocation des travaux de Kyutai n’est pas d’être commercialisés sous forme de services en ligne par Scaleway », répond vivement Xavier Niel lorsque LeMagIT l’interroge sur le devenir économique du nouveau laboratoire. « C’est un sujet de bien commun, partagé, gratuit, disponible pour tout le monde afin de faire avancer le monde d’une manière positive. Si cela aboutit à un modèle qui fonctionne, alors il sera commercialisé chez tout le monde. Je sais que cela peut paraître bizarre parce que nous sommes dans un pays où la philanthropie n’existe pas. Vous, les journalistes, vous pensez qu’il y a un loup derrière. Ben non. Il n’y a pas de loup ! », insiste-t-il. Mis à part Xavier Niel, les deux autres philanthropes qui financent Kyutai ne font pas vraiment partie de l’écosystème parisien de l’IA. Le milliardaire Rodolphe Saadé, patron du fret maritime CMA-CGM et, depuis peu, titulaire de parts dans de nombreux médias (La Provence, La Tribune, M6, Brut…) apporte 100 millions d’euros, comme Xavier Niel, pour « placer la France et l’Europe à la pointe de la recherche sur l’intelligence artificielle. » Les 100 derniers millions viennent d’Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google, qui « veut aider l’écosystème français de l’IA. » « Il y a beaucoup d’idées en France, mais il n’y a pas de financement. Je me suis joint avec plaisir à l’idée de Xavier parce que je trouve que dans mes métiers, il est important de pouvoir bénéficier d’outils utilisant l’intelligence artificielle. Donc, nous essayons de répondre à ce besoin à notre manière », ajoute Rodolphe Saadé.