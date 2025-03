Une IA générative apprend le langage du cœur

Une deeptech française développe actuellement une intelligence artificielle générative (GenAI) pour mieux comprendre les signaux qui se cachent dans les battements du cœur. Le but de Quantiq – le nom de cette startup – est de déchiffrer « ce langage » (sic) avec un LLM pour détecter des anomalies quasiment invisibles, comme la fibrillation artérielle (responsable de près de 20 % des AVC selon Quantiq).

Entraînement sur des millions de battements

Ce grand modèle est une « architecture classique de type transformer dont différentes briques sont adaptées pour traiter les séries temporelles que sont les signaux PPG (N.D.R. : photopléthysmographie) », expliquent Fabien Niel (directeur technique et co-fondateur) et Alain Habra (CEO et co-fondateur) au MagIT.

Cette IA a commencé à s’entraîner sur 10 millions de battements cardiaques. Mais la deeptech prévoit de faire ingérer beaucoup plus de données à son modèle qui tourne sur AWS. Elle vise les 200 millions de battements en 2025.

Cette volumétrie devrait être atteignable grâce à deux sources. La première vient des hôpitaux partenaires. La seconde concerne les données issues des « sessions de respirations » de sa nouvelle application de coaching respiratoire (Zenbox).

« Nous avons déjà travaillé avec cinq hôpitaux pour nos différentes études cliniques. Les données d’intérêt pour Quantiq sont collectées directement par nos soins lors de ces études », précisent les deux responsables.