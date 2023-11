Renvoyé d’OpenAI, Sam Altman rejoint Microsoft

La star de l’IA générative Sam Altman n’est plus le PDG d’OpenAI.

OpenAI a révélé que « le conseil d’administration n’avait plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI », dans un billet de blog publié vendredi 17 novembre.

« Le départ de M. Altman fait suite à un processus d’examen délibéré par le conseil d’administration, qui a conclu qu’il n’était pas toujours franc dans ses communications avec le conseil d’administration », selon le billet.

Le parcours de M. Altman au sein d’OpenAI a commencé il y a huit ans, lorsque lui, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman et d’autres ont fondé ce qui était une organisation à but non lucratif.

Depuis, OpenAI s’est restructurée pour intégrer une société à but lucratif à rendement plafonné (OpenAI Global LLC) sous l’égide d’une fondation (OpenAI, Inc ou OpenAI Nonprofit), elle-même contrôlée par le conseil d’administration. OpenAI a obtenu un soutien important de la part de Microsoft en 2019, après que le géant de la technologie a investi 1 milliard de dollars dans la startup.

Depuis sa participation initiale, Microsoft a injecté 13 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI. Microsoft a également utilisé son partenariat avec OpenAI pour renforcer ses initiatives en matière d’IA.

L’entreprise a connu un succès rapide depuis l’introduction de systèmes d’IA générative tels que Dall-E et ChatGPT.

En tant que PDG, M. Altman a maintenu une présence publique active, se présentant devant le Congrès en vue de témoigner en mai que l’intervention du gouvernement « sera essentielle pour atténuer les risques liés à des systèmes de plus en plus puissants ». OpenAI est en pourparlers afin de lever des fonds supplémentaires et atteindre une valeur estimée à 80 milliards de dollars.

Sam Altman a récemment participé à la conférence de la Coopération économique Asie-Pacifique de San Francisco, à laquelle assistaient le président étatsunien Joe Biden et le président chinois Xi Jinping.

Les raisons du départ de M. Altman ne sont pas claires, mais « nous pensons qu’une nouvelle direction est nécessaire pour aller de l’avant », avance le conseil d’administration.

Une décision choquante pour Sam Altman et Greg Brockman Greg Brockman, président d’OpenAI, a également perdu son siège au conseil d’administration, mais les autres membres souhaitaient qu’il conserve son rôle « vital » pour l’entreprise. « Sam et moi sommes choqués et attristés par ce que le conseil d’administration a fait aujourd’hui », a-t-il écrit sur X (Twitter) samedi, heure française. Le président a décidé de suivre Sam Altman et de se retirer après avoir été convoqué en visioconférence sur Google Meet. Selon The Information, Jakub Pachocki, directeur de recherche, Szymon Sidor, chercheur, et Aleksander Madry responsable de la préparation – trois personnes clés dans le développement des modèles d’OpenAI – auraient démissionné en réaction à la destitution de leur dirigeant. Vendredi, OpenAI avait choisi de nommer Mira Murati, actuelle CTO de l’entreprise, pour exercer le rôle de dirigeante par intérim. Le coup de massue reçu par les fondateurs d’OpenAI aurait également été subi comme tel par certains investisseurs, selon plusieurs médias américains citant des sources anonymes. L’annonce aurait mécontenté Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui, suivi par Sequoia Capital, Tiger Global et Thrive Capital, aurait fait pression pour le retour de Sam Altman et de Greg Brockman. En réponse, le conseil d’administration a lancé des négociations samedi. L’occasion pour Sam Altman de se mettre en scène sur X, en relayant un selfie pris dans les locaux d’OpenAI sur lequel il porte un badge visiteur. « C’est la première et dernière fois que je porte ceci », commente-t-il. The Information, qui aurait eu accès à une note interne d’OpenAI, révélait que Jason Kwon, actuel CSO de la startup, était confiant dans sa capacité à faire revenir Sam Altman et Greg Brockman. Selon The Washington Post, M. Altman aurait posé comme condition de son retour que le conseil d’administration accueille les principaux investisseurs d’OpenAI à sa table. Microsoft détiendrait 49 % des parts d’OpenAI Global LLC, contrôlée par OpenAI GP LLC, elle-même contrôlée et possédée par OpenAI Inc. Les négociations ont échoué. Mira Murati se serait également prononcée pour le retour de Sam Altman à la tête d’OpenAI. C’est finalement Emmett Shear, ex-PDG de Twitch qui prend la direction par intérim d’OpenAI. Le jeune père, qui a quitté son précédent poste pour s’occuper de sa famille, s’est exprimé sur X pour affirmer que le partenariat avec Microsoft « reste solide ». « Ma priorité dans les prochaines semaines sera de m’assurer que nous continuons à bien servir tous nos clients », assure-t-il.

Le conseil d’administration n’expose pas ses véritables motivations The Information explique qu’Ilya Sutskever, directeur scientifique d’OpenAI, a encouragé cette opération d’éviction parce que la société semblait s’éloigner de la mission principale de la fondation, à savoir le développement d’une « IA générale sûre et accessible au plus grand nombre ». Sans révéler les raisons derrière la décision du conseil d’administration, Emmett Shear assure que ce dernier « n’a pas révoqué Sam [Altman] en raison d’un désaccord spécifique sur la sûreté » des modèles d’IA. « Son raisonnement était complètement différent. Je ne suis pas assez fou pour accepter ce poste sans le soutien du conseil d’administration pour la commercialisation de nos superbes modèles », lance-t-il. D’ailleurs, le montage hybride d’OpenAI en 2019 résulte du constat qu’il n’était pas possible de financer cette IA sans une structure commerciale. La déclaration publiée par OpenAI et le soutien continu de Microsoft à l’entreprise, en particulier dans ses keynotes de la semaine dernière lors de conférence Microsoft Ignite 2023, ont montré que la décision du conseil d’administration n’avait probablement pas de rapport avec la technologie d’OpenAI, indique Rowan Curran, analyste chez Forrester. « Alors que Sam Altman était manifestement une force et a eu une influence importante sur l’entreprise pendant plusieurs années, je ne vois aucune raison de penser, avec les informations dont nous disposons maintenant, qu’il y a des problèmes avec la technologie sous-jacente, l’approche commerciale, ou des choses de cette nature », argumente l’analyste. « Nous restons engagés dans notre partenariat avec OpenAI et avons confiance dans notre feuille de route, dans notre capacité à continuer d’innover avec tout ce que nous avons annoncé à Microsoft Ignite, et à continuer de soutenir nos clients et nos partenaires », confirme Satya Nadella ce 20 novembre sur X. « Il est clair que le processus et la communication autour du renvoi de Sam ont été très mal gérés, ce qui a gravement entamé notre confiance ». Emmett ShearPDG par interim, OpenAI De son côté, Emmett Shear a exposé publiquement ses « plans » durant les trente prochains jours afin d’éclaircir la situation en interne et à l’externe. « Les employés d’OpenAI sont extrêmement impressionnants – comme vous l’avez peut-être deviné – et extrêmement motivés par leur mission. Il est clair que le processus et la communication autour du renvoi de Sam ont été très mal gérés, ce qui a gravement entamé notre confiance », avance-t-il publiquement. Il déléguera une enquête externe afin d’étudier « l’ensemble du processus qui a mené à cette situation », se renseignera « du mieux possible » auprès des employés, partenaires, investisseurs, clients d’OpenAI et prévoit de réformer le management et la direction de l’entreprise « au regard des départs récents ». « En fonction des résultats obtenus, je conduirai les changements au sein de l’organisation – jusqu’à pousser fortement à des changements significatifs de gouvernance si nécessaire », affirme-t-il.