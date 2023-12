Stockage : Huawei adresse les PME avec une baie Dorado 2100 de pointe

Huawei, le constructeur chinois qui, selon Gartner, serait le second plus gros vendeurs de baies de stockage Flash dans le monde – après Dell, et, ce, sans en vendre une seule aux USA – lance ces jours-ci en Europe l’OceanStor Dorado 2100. La particularité de ce NAS est d’afficher des caractéristiques très, très haut de gamme tout en étant destiné aux PME et PMI.

« Nous avons conçu l’OceanStor Dorado 2100 pour qu’il prenne place dans les hôpitaux, dans les ateliers industriels, qui ont d’énormes exigences en termes de capacité, de protection et de vitesse, mais qui n’ont ni les budgets, ni les espaces des plus grands comptes », argumente Peter Zhou, le patron des produits Datacenter de Huawei, lors d’une visite à Paris.

« Son coût est 30% inférieur aux autres NAS du marché, à l’achat comme à l’usage. Pour le prix d’un NAS à base de disques durs, nous proposons 28 fois sa vitesse et un tiers de consommation électrique en moins. Sa consommation électrique est en effet réduite à environ 1 W par To. Sa profondeur est 33% inférieure à celles des autres NAS en Rack pour limiter les mètres-carrés. Il s’installe tout seul au moment du déballage, il suffit de scanner son QR Code avec un smartphone », énumère-t-il.

« Et, surtout, il est le seul NAS de cette catégorie à offrir une redondance active-active. C’est-à-dire qu’en cas d’incident sur un ou deux nœuds, il y en a toujours d’autres, dans le même rack, ou sur le même site, ou même sur un site distant, pour continuer l’activité », se félicite-t-il.

Huawei avait déjà lancé en septembre une baie OceanStor Pacific 9920 avec des caractéristiques similaires, mais conçue comme un SAN (partage des SSD en mode bloc).

Une architecture modulaire, contrôlée par des ARM optimisés Physiquement, la machine est modulaire. Il est possible de disposer jusqu’à quatre boîtiers de partage SMB/NFS disposant chacun de deux contrôleurs et de 128 Go de cache (64 Go par contrôleur). Côté réseau, chaque serveur de partage dispose de quatre ports Ethernet qui supportent individuellement jusqu'à 25 Gbit/s de débit. Côté stockage, chaque boîtier est relié en Fiber Channel à un maximum de quatre tiroirs de disques pour atteindre un maximum 100 SSDs, soit 400 SSDs dans une configuration à quatre boîtiers de partage. Les SSDs ont une connectique SATA 3.0 peu chère, mais Huawei affirme au MagIT qu’il s’agit de modèles TLC, plus performants en vitesse d’écriture que les habituels SSD QLC économiques que l’on trouve sur les équipements pour PME. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les SSD offrent chacun une capacité brute de 15 To au maximum. Le fabricant promet l’arrivée de modèles en 30 To dès le début de l’année 2024. Au cœur de l’électronique, ces équipements n’ont aucune puce Intel ou AMD, le fabricant chinois ayant l’interdiction du gouvernement américain de s’en procurer. A la place, on trouve des processeurs ARM « Kunpeng » que Huawei a développés lui-même, via sa filiale HiSilicon, et qu’il fait fabriquer dans les usines du fondeur chinois SMIC avec une finesse de gravure de 7nm. « Sans entrer dans les détails, nous sommes particulièrement fiers des capacités de nos processeurs, que nous pouvons optimiser au cas par cas. Nous avons dans nos baies de stockages des modèles qui intègrent des circuits d’accélération pour la gestion des disques et des accès. C’est en partie ce qui explique pourquoi nos baies de stockage sont moins chères, plus performantes et moins énergivores que toutes les autres qui se basent sur des processeurs de série », assure Peter Zhou. Parmi les optimisations, Huawei cite un circuit Flash Transalation Layer qui diffère des circuits usuels de gestion de la mémoire NAND des SSD et qui réduirait la latence de moitié dans le cas des écritures de fichiers.