Dell : « les entreprises françaises seront les premières à utiliser l’IA en 2024 »

Selon le constructeur Dell, 2024 sera déjà l’année où l’IA générative passera d’un simple concept de rupture technologique à la disponibilité tangible d’applications qui raisonnent vraiment. Les premiers déploiements se feront principalement dans les milieux industriels, manifestement les plus en avance sur les scénarios d’usage.

Tel est l’enseignement d’une étude que le constructeur a menée auprès de 500 entreprises aux USA et en Europe de l’Ouest durant toute la seconde partie de l’année 2023. Une étude qui affiche des chiffres particulièrement encourageants, surtout pour les entreprises françaises.

« 36 % des entreprises françaises scénarisent déjà les nouveaux processus, 26 % sont en train d’acheter des solutions techniques, 7 % adaptent leurs données au bon format et 27 % ont même déjà lancé les calculs de fine-tuning. En définitive, il n’y a que 4 % des entreprises françaises qui excluent l’IA générative de leurs projets en 2024 », lance Sébastien Verger, le directeur technologique de Dell France.

Comparativement, tous les autres pays interrogés sont en retard. 41 % des entreprises aux USA et 50 % en Allemagne comme au Royaume-Uni en sont à la première phase. Seuls 13 % des entreprises allemandes interrogées ont commencé à lancer les calculs, contre 18 % aux USA et 23 % au Royaume-Uni.

Ces premiers essais portent majoritairement sur l’optimisation de la gestion de la qualité dans le monde industriel. « En l’occurrence, des caméras haute fréquence sont déployées sur toutes les chaînes de montage et l’on demande à l’IA d’analyser les images pour détecter les défauts », indique Sébastien Verger.

L’enjeu réaliste de gagner en compétitivité

Selon Dell, les trois quarts des femmes sont intéressés par les promesses de l’IA de les rendre plus compétitives et de simplifier leurs processus. En l’occurrence, il s’agit d’une part de trouver des moyens de produire la même chose, pour moins cher. D’autre part, l’utilisateur ne veut plus fouiller plus dans les données pour trouver une information, il souhaite que l’information vienne spontanément à lui.

« Dans notre étude, nous observons que les entreprises ont des attentes bien plus réalistes qu’à l’époque de la transformation digitale. Typiquement, quasiment plus personne n’espère que l’IA découvre de nouveaux produits à vendre, ou qu’elle permette de générer des revenus inédits. C’est une belle preuve de maturité : les entreprises n’imaginent plus changer d’activité, elles veulent juste produire leurs revenus plus efficacement, plus rapidement. L’IA est vue comme le pendant pour les métiers de l’apport de la robotisation dans les usines », observe le CTO de Dell France.

« Attention, les attentes concernent la redéfinition du partenariat homme-machine. Il faut insister sur ce point : dans notre étude, aucune entreprise ne parle de remplacer l’homme par la machine », se dépêche-t-il de compléter.

L’étude indique à ce propos qu’il subsiste des craintes qui pourraient, si elles se réalisaient, arrêter net les projets. Ce sont majoritairement des craintes liées à l’éthique, soit justement la mauvaise image de remplacer les salariés par des robots. Mais aussi des risques de perdre la maîtrise des données si elles étaient entièrement confiées à des machines. Et puis, bien entendu, il y a l’inconnu du coût : il n’est pas encore prouvé qu’une IA coûterait moins cher qu’un salarié.