Bien débuter son projet d’IA générative

L’IA générative agite les éditeurs qui infusent des fonctions dans leurs produits. C’est le cas de Salesforce avec Einstein Copilot et Einstein Copilot Studio. Plus récemment, SAP a dévoilé Joule, l’assistant qui sera greffé à chacun de ses produits cloud. Google fait de même avec Workspace et Microsoft entend proposer plusieurs solutions dans sa gamme Copilot.

Si certaines entreprises comptent bien tirer profit de ces fonctions accessibles depuis les progiciels du marché, elles veulent aussi intégrer cette technologie dans leurs applications.

Là encore, AWS, avec Bedrock, Google Cloud, avec Vertex AI, et Microsoft, avec Azure OpenAI, se positionnent. D’autres options, proposées par des éditeurs tiers, dont Dataiku, Databricks, Snowflake, LightOn, ou encore Nutanix voient le jour.