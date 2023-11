IA générative : les dirigeants français y adhèrent prudemment (étude IBM)

IBM a réalisé en septembre, en collaboration avec Censuswide, un sondage auprès de 1633 décideurs européens de plus de 500 employés en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni (au moins 250 personnes interrogées par pays, dont 100 cadres supérieurs).

Ces cadres et dirigeants en provenance de 15 industries sont unanimes. Environ 82 % d’entre eux ont déjà testé l’IA générative ou ont l’intention de le faire l’année prochaine.

En France, ce taux tombe à 77 %, soit le plus faible observé par IBM dans son panel.

« Malgré cela, l’on constate une adhésion très forte à cette technologie », affirme Alex Bauer, directeur général d’IBM Consulting France, lors d’un point presse. « En ce moment, moi et mes équipes réalisons une dizaine de rendez-vous par semaine avec les directions des entreprises pour évoquer l’IA générative ».

« En ce moment, moi et mes équipes réalisons une dizaine de rendez-vous par semaine avec les directions des entreprises pour évoquer l’IA générative ». Alex Bauer Directeur général, IBM Consulting France

En conséquence, 95 % des dirigeants (92 % en France) font de la formation des collaborateurs en IA une « priorité clé ». Eux-mêmes cherchent à se former sur les technologies de l’IA générative, à mieux comprendre le paysage réglementaire et les implications éthiques.

Comme dans les autres pays, plus de 90 % (94 % exactement) des dirigeants français « reconnaissent que l’IA générative a le potentiel de favoriser de meilleures décisions de leadership ».

« L’IA générative nous permettra de faire des bonds en avant dans notre gestion de la vaste documentation exigée par les cadres réglementaires français et européens des transports publics », affirme Olivier Beaurepaire, Directeur programme DATA & CDO, SNCF Voyageurs – Direction TER chez SNCF, dans le commentaire de l’étude partagée par IBM.

Cette promesse d’adoption découlerait en premier lieu d’une volonté d’amélioration de l’efficacité opérationnelle (40 % en France, 45 % dans l’ensemble du panel) en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée. Environ 38 % des sondés français espèrent optimiser l’expérience client (contre 50 % des cadres britanniques) et redéployer la main-d’œuvre (36 %). Dans les autres pays, les entreprises entendent accroître leur vente et leur revenu (38 % en moyenne) grâce à l’IA générative .

Environ 91 % des sondés affirment avoir une bonne compréhension du contexte réglementaire, contre 87 % en France, soit le taux le plus bas mesuré par IBM. En revanche, et comme les homologues européens, 53 % sont clairement conscients de ceux que cela suppose pour leur secteur.

Pas moins de 39 % des dirigeants français souhaiteraient collaborer avec les décideurs politiques sur les implications éthiques de l’IA générative et les garde-fous, alors que l’AI Act fait encore l’objet de débats parlementaires . Pour autant, seuls 31 % d’entre eux prévoient d’échanger « activement » avec leurs pairs, contre 74 % dans le reste de la région.

Selon l’étude d’IBM, « 96 % des répondants qui ont déployé ou prévoient de déployer l’IA générative sont activement engagés dans l’élaboration de nouveaux cadres éthiques et de gouvernance ». Ce pourcentage est de 94 % en France. Toutefois, IBM observe que les organisations françaises ont de l’avance sur leurs homologues européennes : 36 % des sondés français qui ont déployé la « Gen AI » ou prévoient de le faire ont confirmé avoir créé des comités d’éthiques dédiés à l’intelligence artificielle.

Il y a cependant une forte attention à l’éthique et à la gouvernance des modèles d’IA.

Grands modèles de langage, petite portion des revenus

Pour autant, rien n’est véritablement fait. « Aujourd’hui, nous sommes dans une optique de pilote », signale Alex Bauer.

« Notre chiffre d’affaires au troisième trimestre lié spécifiquement à l’IA générative se situait dans la fourchette basse des centaines de millions de dollars ». Arvind KrishnaPDG, IBM

« Notre chiffre d’affaires au troisième trimestre lié spécifiquement à l’IA générative se situait dans la fourchette basse des centaines de millions de dollars », informe Arvind Krishna, directeur général d’IBM dans les remarques consacrées aux résultats du troisième trimestre 2023 de la firme.

Cela inclut à la fois l’activité de conseil du groupe et l’adoption de la plateforme d’IA générative WatsonX. Au total, lors du Q3 2023, IBM a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards de dollars.

« L’intérêt est plus important [que les montants le laissent entendre], avec des milliers d’interactions pratiques avec nos clients. Cela concerne nos plus gros clients ainsi que des clients plus petits, ce qui pose les bases pour les futures opportunités WatsonX », ajoute Arvind Krishna.

Si Alex Bauer est, lui aussi, convaincu que l’IA générative constituera une part plus importante des revenus d’IBM et des autres fournisseurs et ESN l’année prochaine, il faut prendre en compte d’autres critères.