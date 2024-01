2023, une année riche en vulnérabilités critiques

La vulnérabilité CVE-2019-19781, dite Shitrix, avait fait les gros titres début 2020. Mais elle a continué à faire parler d’elle bien après. Elle a notamment été exploitée pour l’intrusion initiale sur le système d’information de Dassault Falcon Jet, nous avaient indiqué les attaquants du groupe Ragnar Locker. Avant elle, la vulnérabilité CVE-2019-11510 des VPN Pulse Secure, avait également largement fait parler d’elle, activement exploitée malgré la disponibilité de correctifs depuis la fin avril 2019.

Durant l’été 2021, un acteur malveillant a rendu gratuitement accessible une liste d’identifiants de comptes utilisateurs obtenus en exploitant une vulnérabilité ayant affecté les serveurs VPN SSL Fortinet. Près de 3 000 systèmes en France étaient concernés. Parmi eux, nous en avions trouvé un lié à Demarne Frères, contre lesquels le groupe LV avait revendiqué une attaque avec ransomware au printemps précédent.

Allan Liska, du CSIRT de Recorded Future, avait alors dressé un inventaire exhaustif des vulnérabilités utilisées pour des intrusions initiales. Les vulnérabilités mentionnées plus haut y figuraient en bonne place. Mais elles n’étaient pas seules et le sont encore moins aujourd’hui.

Un inventaire interminable pour 2023 Il faut en ajouter d’autres, ayant concerné les serveurs Exchange de Microsoft, mais aussi des équipements SonicWall, F5, Palo Alto Networks, Sophos, ou encore Qnap, notamment. Aujourd’hui encore, la CVE-2023-27997 des produits Fortinet vient allonger la liste. Elle a été précédée par les CVE-2022-40684 et CVE-2022-42475. L’agence américaine de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (CISA) tient à jour une liste des vulnérabilités connues pour être exploitées afin de conduire des cyberattaques. Les équipes de Sekoia.io ont cherché à dresser un inventaire complet des vulnérabilités qui sont publiquement connues pour avoir été exploitées au cours du premier semestre 2023. En janvier, la CVE-2023-24880, affectant Windows SmartScreen a ainsi été utilisée pour le déploiement du ransomware Magniber. En février, la CVE-2022-47986, touchant IBM Aspero Faspex, a été exploitée dans le cadre de cyberattaques avec les rançongiciels IceFire et Blacktail (Buhti, basé sur LockBit). Pour ce dernier, la CVE-2022-47966 (ManageEngine) a également été utilisée en février. Le second mois de l’année a également été marqué par la campagne ESXiArgs, ainsi que celle de Cl0p contre les appliances GoAnywhere MFT, avec la CVE-2023-0669. Cette vulnérabilité aura en outre été mise à profit par Alphv/BlackCat et, plus tardivement, LockBit. Et toujours en février, l’exploitation des CVE-2021-27876, CVE-2021-27877 et CVE-2021-27878, contre des systèmes Veritas Backup Exec, a été observée dans des attaques ayant conduit au déploiement du ransomware Alphv/BlackCat. En mars, des vulnérabilités connues dans les appliances VPN de Fortinet, ont été mises à profit pour déployer le rançongiciel Cactus. À la même période, la CVE-2023-27532 (Veeam) était exploitée par les groupes FIN7 et Cuba. Quant à la CVE-2023-28252 (Microsoft), elle était mise à profit avec le rançongiciel Nokoyawa. Au mois d’avril, c’était au tour des vulnérabilités CVE-2023-27350 et CVE-2023-27351 (PaperCut) d’être mises à profit par Cl0p, LockBit, puis Blacktail et Bl00dy. Et bien sûr, juin a été marqué par la campagne MOVEit de Cl0p.