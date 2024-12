Toutes les annonces (ou presque) consacrées à ChatGPT en décembre

Si la majorité des annonces concernent ChatGPT, qui dispose désormais d’une ceinture d’outils, OpenAI entend constituer une suite de produits pour l’ensemble des usagers de ses LLM. Ici, nous nous concentrons sur la « star » ChatGPT, mais LeMagIT publie un second article consacré aux fonctionnalités ciblant les développeurs et aux chercheurs.

Il y a d’abord la mise à disposition à tous les utilisateurs connectés de ChatGPT Search, un moteur de recherche testé en juillet, puis présenté formellement en octobre dernier. L’outil permet d’ancrer les réponses des grands modèles de langage sous-jacents (GPT-4o, GPT-4o mini) avec des résultats majoritairement en provenance de Microsoft Bing. L’outil affiche des images, et des vidéos en provenance de YouTube dans les sessions avec les LLM.

ChatGPT, promis à devenir l'inspecteur Gadget de la bureautique

En octobre dernier, OpenAI avait aussi présenté Canvas, un moyen de « collaborer » – ou plutôt – de faire évoluer un document de manière itérative à l’aide des LLM. Il est désormais accessible par tous les utilisateurs, à l’instar d’Artefacts dans Claude.ai d’Anthropic.

Ainsi, il est possible d’éditer un texte ou une portion de code. Dans le cadre de l’édition de texte, Canvas peut suggérer des modifications, ajuster la longueur du contenu, changer le style suivant l’audience cible, vérifier les fautes de syntaxe et de grammaire ou encore ajouter des emojis.

Pour les développeurs, l’outil fournit des raccourcis pour revoir du code, le commenter, ajouter des logs, corriger des bugs ou encore convertir du code en JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ ou PHP.

En sus de Search et Canvas, OpenAI a présenté Projects pour les utilisateurs payants de ChatGPT Plus, Pro et Team. Les projets doivent combiner des discussions, des fichiers et des instructions personnalisées dans une seule session. Il s’agit surtout d’un moyen d’organiser des conversations dans des dossiers. OpenAI a par ailleurs introduit un moyen de chercher des résultats dans les conversations passées.

En clair, il s’agit de donner des capacités légères de génération augmentée par la recherche pour de petits projets comme la préparation de réunion, apprendre ou réviser un sujet. Plus tard, OpenAI prévoit de connecter cet outil à Google Drive et OneDrive de Microsoft, ainsi que de laisser le choix du LLM sous-jacent.

Sur le papier, c’est une fonctionnalité concurrente à Agentspace et NotebookLM de Google Cloud, dont le fournisseur a récemment présenté une version Pro et entreprise. « L’accès [aux projets] sera étendu aux utilisateurs Enterprise et Edu en janvier », précise de son côté OpenAI.

Dans sa volonté de rassembler le plus grand nombre d’usagers qui, éventuellement, seraient plus enclins à opter pour une formule payante, la startup met à disposition ChatGPT depuis son site Web, une application Windows, Android, iOS et macOS.

En parlant d’Apple, ChatGPT est intégré dans sa solution Apple Intelligence, sur Mac, iPad et iPhone.

Or comme la disponibilité du modèle de génération de vidéo Sora et Sora Turbo, une autre annonce du calendrier de la startup, les utilisateurs de l’Union européenne n’ont pas encore accès à Apple Intelligence.

C’est également le cas du mode « vidéo » d’Advanced Voice Mode, une fonctionnalité lancée en octobre 2024. Quand le mode voix avancé suffit pour interroger oralement GPT-4o, celui-ci permet à l’outil d’accéder à un flux vidéo à travers une capacité de vision par ordinateur et de partage d’écran… sauf en Union européenne et en France.