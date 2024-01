Hausse des prix en vue sur les serveurs et le stockage

Depuis décembre 2023, les prix des équipements informatiques sont à la hausse aux USA et l’Europe devrait connaître un phénomène similaire durant toute cette année. Pour l’heure, il faut compter +1% d’augmentation par mois sur les serveurs et +0,1% sur les solutions de stockage.

Ces augmentations vont de pair avec une hausse de la demande des entreprises pour des serveurs et des systèmes de stockage, après un effondrement des ventes de ces équipements en 2023.

Le traitement des données et les services connexes, y compris les services d’infrastructure en cloud, ont enregistré une hausse de 0,5 %, poursuivant une tendance à la hausse des prix amorcée il y a plus d'un an. Les services de support, qui dépensent de fait en équipements pour accompagner les entreprises, ont augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre.

Deux rapports récents montrent que l'inflation est très présente dans l'esprit des entreprises. Dans celui du think tank Conference Board, les dirigeants citent l'inflation comme leur deuxième préoccupation pour 2024, juste derrière la récession. Le groupe de réflexion, qui a publié les données la semaine dernière, a interrogé 1 247 cadres dans le monde entier.

Dans celui d’AlixPartners, 41% des chefs d'entreprise interrogés ont indiqué que l'instabilité des taux d'intérêt et l'environnement inflationniste constituaient une menace sur leurs développements. Le cabinet de conseil basé à New York a interrogé plus de 3 000 cadres supérieurs dans le monde entier pour son indice annuel de perturbation, publié mi-janvier.

Cependant, malgré les préoccupations macroéconomiques, 56 % des chefs d'entreprise interrogés par Capgemini sont optimistes quant aux perspectives de leur entreprise pour 2024. Ce pourcentage est à comparer aux 42 % d'optimistes interrogés dans le cadre de l'enquête 2023 du cabinet de conseil. Capgemin a interrogé des chefs d'entreprise de 2 000 entreprises dans 15 pays.

Plus de demandes en serveurs et en stockage sur site pour l’IA L'augmentation des prix des serveurs et des systèmes de stockage coïncide avec l'accroissement de la demande chez les entreprises. Bloomberg Intelligence a cité les serveurs parmi les priorités de dépenses des entreprises en 2024. L'étude Enterprise B2B Tech Survey de l'institut de recherche affirme que « les ventes de serveurs sont en passe de se stabiliser et d'augmenter d'ici à la mi-2024, après 4 à 6 trimestres de fortes baisses. » Les ventes de serveurs d'IA contribueront à cette croissance. Bloomberg Intelligence a rapporté dans une enquête que 41 % des DSI interrogés ont déclaré qu'une part de 20 % à 60 % de leurs dépenses en serveurs sera affectée aux serveurs d'IA. L'institut d'études de marché a attribué ces dépenses aux entreprises qui mettent en place des projets pilotes d'IA. Les dépenses d'infrastructure interne impliquent que les plateformes en cloud ne seront pas la seule cible du déploiement de l'IA dans les entreprises. « Toutes les entreprises ne déploient pas des choses sur le cloud », estime ainsi Mandeep Singh, analyste principal chez Bloomberg Intelligence. « J'imagine que les entreprises qui souhaitent déployer l'IA générative au service de leurs propres logiciels ou de leurs propres systèmes voudront utiliser des serveurs d'IA internes. » L'enquête de Bloomberg Intelligence suggère également une reprise de la demande des baies de stockage après l'effondrement des ventes sur ce segment l'année dernière. « La demande en unités de stockage, disques durs et SSD, devrait augmenter, ce qui devrait inciter les constructeurs à relancer leurs investissements dans la production des NAND 3D de prochaine génération », dit l'étude.