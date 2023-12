ERP : en France, Infor lance un plan quinquennal

Chez Infor certaines choses ne changent pas. Comme l’ambition d’être de plus en plus fort en Europe, et donc en France.

Année après année, l’éditeur new-yorkais d’ERP creuse son sillon dans les industries qu’il cible (celles dites « de process » et de « discrit »), avec une stratégie qui mélange cloud (plus d’un milliard de revenu SaaS en 2023), micro-verticaux, et internationalisation (50 000 clients dans le monde).

La culture Koch s’incarne Mais depuis son rachat en 2020 par le géant industriel américain Koch (120 000 employés dans 70 pays et 125 milliards de CA), des choses évoluent tout de même. La culture d’entreprise – « une culture du bénéfice mutuel » (sic) – se veut par exemple plus proche des clients, dans une posture de partenariat. « Nous sommes une société indépendante [dans Koch], mais nous appliquons de plus en plus les principes qui ont fait le succès du groupe », confirme Frédéric Russo SVP & General Manager chez Infor. Comme de « vraiment travailler sur le long terme avec les clients », assure-t-il, « cela change la manière dont on vend et dont on implémente nos solutions ». « Nous ne cherchons pas à être connus du grand public [mais] avons de moins en moins de déficit de notoriété dans nos secteurs. » Frederic RussoInfor France Résultat, Infor a connu quelques évolutions internes et des arrivées. « Nous avons recruté beaucoup de talents pour changer la donne dans l’implémentation de nos solutions. Des talents pas seulement avec des compétences IT, mais aussi avec des compétences industries », souligne-t-il. En France, Infor se focalise de fait sur l’Agroalimentaire, la Distribution, la Mode, l’Automobile, le Manufacturing, et sur l’Aérospatial & Défense (mais pas sur la Santé ni sur le secteur public dont les besoins locaux sont très différents de ceux aux États-Unis). Ne pas s’éparpiller permettrait aujourd’hui à Infor de « jouer dans la même cour que SAP », en tout cas dans ces industries. « Notre couverture fonctionnelle, l’agilité de nos solutions, notre façon de gérer les processus métier, et notre capacité à coller aux besoins de ces entreprises sont [désormais] reconnues », liste Frédéric Russo en évoquant les évaluations du Gartner. La marque Infor elle-même en bénéficierait. Mais toujours de manière ciblée. « Nous ne cherchons pas à être connus du grand public, mais de nos clients potentiels. C’est pour cette raison que nous ne sponsorisons pas de grands prix de F1. Il n’empêche, nous avons de moins en moins de déficit de notoriété dans nos secteurs », se réjouit Frédéric Russo.

Doubler l’écosystème en trois ans pour répondre à la demande Ce développement en France ne devrait pas s’arrêter. Au contraire. Face à l’accélération des migrations de ses clients historiques vers le cloud – que constate Frédéric Russo - l’objectif d’Infor France est clair : « doubler notre écosystème sur les trois prochaines années pour servir cette forte croissance de la demande ». Par écosystème, il faut comprendre à la fois les partenaires et les ressources internes, précise le responsable. « Un partenaire m’a même dit un jour qu’il pourrait doubler sa practice et qu’il aurait quand même de quoi les occuper à plein temps… et pourtant il a déjà une grosse practice Infor ! ». Doubler l’empreinte d’Infor en France s’annonce néanmoins comme « un travail de longue haleine ». « Cela ne se décrète pas », acquiesce Frédéric Russo. « Il faut recruter, on-boarder, former. Cela prend du temps. Mais nous le faisons, car nous sommes capables, aujourd’hui, d’anticiper les besoins de nos clients sur les cinq prochaines années ». Pour bien cerner ces exigences, Infor s’inspire d’ailleurs des autres filiales du groupe Koch (Invista, Molex, Guardian Glass, Georgia-Pacific, PetroLogistics, etc.) pour élaborer sa feuille de route. « Nous testons et nous expérimentons avec elles sur les points où l’on peut innover. […] Nous avons une collaboration très étroite. Elles nous aident à bien comprendre les besoins des industries ». Des partenariats mondiaux – Deloitte, IBM, CGI, LTTD, Bearing Point – vont également être déclinés en France pour renforcer encore cette empreinte.