IA : les entreprises augmentent leurs investissements dédiés aux supply chains

Selon une étude de Blue Yonder, un éditeur spécialiste de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises mondiales investiraient massivement dans l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser leurs supply chains.

Pour 41 % des organisations interrogées, les technologies d’IA sont le principal domaine d’investissement dans la supply chain, juste derrière le développement durable (48 %). Plus de la moitié des entreprises exploiterait déjà le potentiel de l’IA dans la supply chain, pour la planification, le transport et la gestion des commandes.

L’émergence de l’IA générative est particulièrement marquante.

80 % des entreprises mondiales l’auraient déjà mise en œuvre complètement, partiellement, ou en projet pilote dans leurs chaînes d’approvisionnement. Et 91 % estiment que l’IA générative est efficace pour optimiser les processus et la prise de décision dans la supply chain.

Ces forts investissements dans la technologie visent à répondre aux nombreuses perturbations des chaînes d’approvisionnement, comme le manque de disponibilité des matières premières (48 %), l’allongement des délais de livraison des fournisseurs de matériaux (47 %), le manque de main-d’œuvre (44 %) ou le manque de disponibilité des navires de transport (41 %). Sans oublier l’inflation.

Résultat, près de 8 groupes sur 10 ont augmenté leurs investissements dédiés aux opérations de supply chain,

« Les entreprises prennent conscience de la puissance de l’IA et de l’IA générative pour leurs chaînes logistiques », déclare à cette occasion Andrea Morgan-Vandome, Chief Innovation Officer de Blue Yonder. « Cette technologie modifie la façon dont les entreprises planifient leur approvisionnement, réagissent aux évolutions de la demande et en cas de perturbations », vante-t-elle par ailleurs.

L’autre priorité d’investissement des entreprises dans leurs supply chains est la durabilité. En France, les acteurs se concentreraient sur l’amélioration de l’efficacité du transport (63 %), la réduction des déchets et des excédents (56 %) et l’amélioration du développement durable chez les fournisseurs (42 %).

L’étude « 2024 Supply Chain Executive Survey » a été réalisée auprès de 600 dirigeants et cadres de l’industrie, du commerce, de la logistique aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), en France et au Benelux.