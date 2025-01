L’Administration Biden restreint l’export de l’IA américaine

Les USA sont sur le point d’imposer de nouvelles restrictions d’export des technologies hautement performantes, principalement les GPU Nvidia et les modèles d’IA, vers le reste du monde. Cette loi, portée par le Bureau of Industry and Security (BIS) et baptisée Export Control Framework for Artificial Intelligence Diffusion a été présentée dans un document de 200 pages ce week-end. Elle est censée s’appliquer dans les jours qui viennent.

Selon Bloomberg, les pays seront classés selon trois catégories. Sans surprise, l’interdiction de vendre ces produits est totale vers la Chine, la Russie, l’Iran, la Biélorussie et tous les pays soumis à des embargos sur l’armement. La France et 17 autres pays « alliés » font partie de la catégorie ayant un accès « presque » illimité à ces technologies.

On imagine par exemple que Thalès ou Dassault pourraient devoir demander l’autorisation aux USA de vendre des équipements militaires à l’Arabie Saoudite s’ils contiennent une version affinée de Llama ou Gemma , les modèles ouverts de Meta et Google. On ne sait pas si cela pourrait s’étendre aux versions personnalisées des LLM du Français Mistral , puisque les restrictions s’appliquent dès qu’une mystérieuse « sécurité des USA » peut être en jeu.

Dans la même catégorie que la France, on trouve pour l’instant Le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et, hors Europe, L’Australie, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et Taiwan. A priori, il manquera toujours dans la liste définitive de nombreux pays de l’UE.

Tout est dans le « presque ». Pour continuer à avoir le droit d’importer sur son territoire des puces utiles au fonctionnement de l’IA, la France devra répondre aux exigences de sécurité des USA, sans que l’on sache exactement jusqu’où peuvent aller ces exigences. Elle ne pourra pas non plus installer plus de 7 % des puces achetées dans un autre pays.

Les entreprises de la Tech américaine ulcérées

Ces restrictions ont suscité de vives réactions de la part des entreprises qui exportent ces technologies et se considèrent comme lésées. Au premier rang d’entre elles, Nvidia fulmine : « Des entreprises, des startups et des universités du monde entier utilisent l’IA pour faire progresser les soins de santé, l’agriculture, la fabrication, l’éducation et d’innombrables autres domaines, stimulant ainsi la croissance économique et libérant le potentiel des nations (…). Ce progrès mondial est à présent menacé. L’Administration Biden cherche à restreindre l’accès aux applications informatiques courantes avec sa réglementation sans précédent et malavisée, qui menace de faire dérailler l’innovation et la croissance économique dans le monde entier ! »

Ken Glueck, l’un des directeurs généraux d’Oracle, qui investit lourdement dans les technologies d’IA pour favoriser son cloud OCI implémenté partout dans le monde, se dit stupéfait d’une telle décision : « Ils auraient pu façonner un dispositif réglementaire ciblant spécifiquement les utilisations militaires ou à haut risque, voire des utilisateurs en particulier. Mais non, ils décident de perturber tout le leadership américain dans le cloud et l’IA ! (…) En l’état, l’Export Control Framework for Artificial Intelligence Diffusion s’annonce comme l’un des plans les plus destructeurs qui ait jamais frappé l’industrie technologique américaine ! »

Toutes les réactions épidermiques que ce projet de loi suscite aux USA partagent un commentaire politique : les géants de la Tech reprochent à l’Administration Biden sortante de pervertir les efforts de protectionnisme déployés avant elle par l’Administration Trump. Cela dit, il se trouve tout de même des institutions pour considérer que cette loi ne va pas assez loin. Selon le comité en charge du sujet chinois au Sénat américain, il faudrait par exemple que les restrictions s’appliquent plus largement à tous les pays qui commercent encore avec la Chine.