« CNCF first », Red Hat recentre sa stratégie open source

Dernièrement, Red Hat a montré des relations ambivalentes envers l’open source. Il a restreint l’accès au code source des builds de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et inversé la manière de produire son système d’exploitation, suscitant une vive réaction dans la communauté et chez ses concurrents.

Pour autant, la marque au chapeau rouge reste très attachée aux projets open source, notamment quand il s’agit de faire évoluer Red Hat OpenShift, sa distribution commerciale de Kubernetes. La plateforme permettrait à Red Hat de détenir 47 % de part de marché des éditions entreprises self-managed, selon David Szegedi, Chief Architect rattaché à l’organisation CTO chez Red Hat.

« La Linux Foundation était importante pour nous, mais comme Kubernetes est le nouveau Linux il y a une véritable émulation communautaire au sein de la CNCF », juge-t-il dans le cadre d’un entretien mené avec LeMagIT lors de la KubeCON+CloudNativeCon EU 2024, à Paris.

« Cela nous permet de confronter des choix techniques, d’évaluer ce que nous proposons en interne pour certains aspects techniques liés à Kubernetes par rapport aux propositions de la communauté », poursuit-il.

La CNCF et sa communauté, des indicateurs clés d’investissement pour Red Hat

Dans un même temps, la communauté de la CNCF permet de jauger le niveau d’acceptation des projets soumis par Red Hat auprès de la fondation.

L’année dernière, Red Hat a lancé le projet Kepler, un outil de mesure de la consommation énergétique dans les environnements Linux et Kubernetes. « Nous avons soumis le projet en Sandbox, un projet que nous trouvions intéressant en interne et qui a été accepté par la CNCF. Le fait que d’autres acteurs, dont Intel et Verizon se soient réunis autour du projet, c’est une sorte de validation, mais il s’agit d’évaluer si cela fait écho du côté de la communauté. C’est très important pour nous », avance David Szegedi.

En clair, la CNCF et son écosystème deviennent des indicateurs clés pour Red Hat avant de valider un investissement dans tel ou tel projet open source. « L’investissement, pour nous, est réellement validé, renforcé s’il y a une acceptation côté CNCF », considère le Chief Technologist.

Cela modifie la manière de juger les expérimentations annuelles effectuées en interne par des équipes de quatre ou cinq développeurs.

C’est vrai pour les projets que Red Hat soumet à la communauté, mais aussi pour justifier les choix techniques qui affectent ses produits. « Comme tout éditeur, nous devons valider des investissements en interne. Nous devons pouvoir justifier du nombre de développeurs travaillant sur Istio, Kubeflow, Calico, etc. L’intérêt communautaire est une mesure importante », assure David Szegedi.

Dans d’autres cas, Red Hat peut juger que le développement de projets est important pour ses produits et se placer en contributeur principal, mais de préférence dans l’écosystème de la CNCF.

Et quand Red Hat ne contribue pas beaucoup à un projet, la communauté et d’autres éditeurs peuvent le maintenir. « Nous pouvons concentrer nos investissements sur certains projets tant que les autres projets un peu moins critiques continuent leur vie du côté de la CNCF. S’ils redeviennent structurels pour nous, nous ferons plus de pull requests et de merges ».

L’objectif principal pour David Szegedi est d’éviter d’être le seul à investir dans une solution, ce que Red Hat a tenté de faire dans le domaine du maillage de services. « Tout le monde a essayé de faire son service mesh, mais il y a des experts qui travaillent sur ce sujet et il vaut mieux collaborer avec eux en bonne intelligence. Le nouveau Red Hat est comme ça », affirme David Szegedi.

En ce moment, Red Hat se concentre sur les projets permettant d’opérer la maintenance en condition opérationnelle de sa plateforme OpenShift. « Nous investissons beaucoup dans Prometheus et OpenTelemetry. Les clients en production ont besoin de gérer des logs et monitorer leurs clusters, c’est évident ».

L’Operator Framework reste essentiel pour Red Hat pour packager OpenShift (Linux et Kubernete), ses composants et les applications.

« Nous sommes contributeurs principaux sur l’Operator Framework. Sans ce projet-là, il n’y a pas d’OpenShift. Dans les cas de Jaeger (tracing distribué) et d’Istio (service mesh), nous sommes en deuxième ou troisième position en matière de commits », estime le responsable.

L’éditeur participe également de manière très active à Rook, une couche d’orchestration du stockage, en clair un opérateur du complexe Ceph.

« Nous investissons dans une moindre mesure dans les composants d’OpenShit AI : Kubeflow, Ray Serve, Pytorch, par exemple », liste David Szegedi.