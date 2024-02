L’année 2023 aura été celle de l’intelligence artificielle générative, de la découverte de cette technologie aux premiers PoCs. 2024 s’annonce comme celle où les entreprises vont commencer à en questionner le ROI, et l’empreinte carbone (élevée) avec la volonté de réduire cet impact, tout en adaptant les modèles à leurs besoins particuliers. Cela tombe bien. Ce numéro de A&D explore les manières de faire de l’un et l’autre.

2023 aura également été l’année des premières réglementations pour entourer l’IA. Applications & Données vous propose une synthèse de l’AI Act européen qui vient de passer une étape décisive. Et si vous êtes un peu perdu dans toutes les nouvelles règles internationales qui ont émergé en 2023, aucun problème, LeMagIT vous propose également un résumé de toutes les grandes initiatives légales en cours (aux États-Unis, G7, etc.).

Dans le cloud, 2023, enfin, aura été l’année où, pour la première fois, OVH s’est présenté non plus comme un hébergeur ou un IaaS, mais comme un réel PaaS, avec moult services, qui plus est, capable de rivaliser avec les hyperscalers. C’est en tout cas le message qu’a fait passer Octave Klaba lors de l’OVHcloud Summit et avec qui Applications & Données/LeMagIT s’est entretenu. Découvrez sa stratégie – qu’il planifie sur plusieurs décennies – pour voir s’il vous a convaincu.

Puisque l’on parle d’avenir, regardons 2024. Que réservent les prochains mois au roi des applications métiers, l’ERP ? Nous avons posé la question à plusieurs experts, qui ont identifié 8 tendances. Toutes ne se réaliseront peut-être pas. Mais il y a fort à parier que plusieurs se concrétiseront.