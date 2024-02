Google supprime les marques Bard et Duet AI au profit de Gemini

Google a révélé jeudi que son assistant propulsé à l’IA générative Bard s’appelle désormais Gemini.

Le géant de la technologie a également lancé Gemini Advanced, un nouvel assistant d’IA qui permet aux utilisateurs d’accéder à Ultra 1.0, le plus grand modèle de la collection de LLMs (Large Language Models) Gemini 1.0.

Pour rappel, Google a présenté Gemini en décembre comme une collection de modèles aux capacités multimodales capables de générer du texte, des images, de l’audio et de la vidéo.

Avec le changement de nom de Bard en Gemini et la sortie de Gemini Advanced, Google semble agir rapidement pour rester à la hauteur d’OpenAI et de son partenaire cloud exclusif, Microsoft.

Selon Google, Gemini Advanced peut être un tuteur personnel, générer des portions de code élaborées et aider les usagers à passer d’une idée à la création en générant du contenu inédit.

Il est disponible dès à présent dans 150 pays et territoires, dans une quarantaine de langues.

À l’instar de ChatGPT Plus et de Microsoft Copilot Pro, Gemini Advanced est accessible à travers l’offre commerciale Google One AI Premium, au prix de 19,99 dollars par mois (après deux mois de gratuité). Il est également disponible sous forme d’application sur Android et dans l’application Google sur iOS. Les utilisateurs de la version gratuite de Gemini continueront d’accéder au modèle Gemini Pro, déployé à son lancement dans le service qui s’appelait encore Google Bard.

Google prévoit par ailleurs de renommer Duet AI par Gemini for Workspace. Les consommateurs ayant souscrit au plan Google One AI Premium pourront bientôt utiliser Gemini Ultra dans Gmail, Docs, Sheets, Slides et Meet, selon l’éditeur.

Les clients grands comptes de Google Cloud auront le droit à un renommage : Duet AI for Google Cloud s’appellera lui aussi Gemini dans les semaines à venir, signale le géant technologique qui est coutumier du fait.

Pour les développeurs, rien ne change réellement pour le moment. Les modèles Ultra et Nano de la collection Gemini demeurent en préversion. Seul Gemini Pro est en disponibilité générale dans Vertex AI.

Une réponse à Microsoft Le changement de marque de Bard par Google et le lancement de Gemini Advanced sont des mesures visant à rattraper le retard pris dans la course à l’IA générative par rapport aux grands rivaux que sont Microsoft et OpenAI, selon les analystes. L’année dernière, Microsoft a fait une avancée concurrentielle agressive en intégrant la technologie GPT d’OpenAI dans ses applications, principalement sous la forme de Copilots. Selon Paul Baier, PDG du cabinet d’analystes GAI Insights, Gemini Advanced semble être un concurrent direct de Microsoft Copilot Pro. Mais l’offre se concentre sur les données de l’utilisateur dans Gmail, Google Docs ou Slides, par opposition à un copilote lié à une application. « Ils déploient des modèles plus avancés pour une vue de copilote centrée sur les données, ce qui est très différent de la vue centrée sur l’application de Microsoft », nuance Paul Baier. Bien que Microsoft met en avant la marque Microsoft 365 Copilot, l’éditeur décline des Copilots pour Excel, Word et PowerPoint, ce qui a causé une certaine confusion parmi les entreprises clientes, selon Paul Baier. « Tous les produits Microsoft sont originellement des logiciels installés localement », poursuit M. Baier. De son côté, Google mise sur son cloud et sur son OS Mobile Android, ce qui lui permettra d’avoir une expérience plus intégrée pour les outils d’IA générative, ajoute-t-il. « Google dit : “Hé, nous avons toutes vos données. Nous allons créer un copilote à partir de tous vos courriels, de toutes vos présentations de diapositives et de tous vos documents Google” », avance Paul Bair. « Ils seront centrés sur les données et seront plus puissants au fil du temps pour la productivité individuelle ». Pour les entreprises qui utilisent Google Cloud ou Workspace, l’ajout de Gemini permettra d’accéder facilement aux données des feuilles de calcul, du courrier électronique et des documents Word, anticipe l’analyste. Malgré les similitudes apparentes, Microsoft Copilot et Gemini Advanced sont différents, plussoie Mark Beccue, analyste chez Futurum Group. « Ce qui différencie Copilot, c’est que [Microsoft] l’incorpore dans des espaces que Google ne cible pas nécessairement », avance-t-il. Le système d’exploitation Windows en est un exemple.

Une compétition technique, commerciale… et marketing En ce qui concerne la concurrence entre Google et Microsoft dans le domaine de l’IA générative, le lancement de Gemini Advanced montre que ces deux acteurs se talonnent, constate M. Beccue. Microsoft a lancé la disponibilité générale de Copilot 365 à la fin de l’année 2023 et en a élargi l’accessibilité en janvier dernier. « Microsoft a fait un grand bond en avant », note Mark Beccue. En outre, au vu du nombre conséquent de produits d’IA générative lancés l’année dernière, « on peut s’attendre à ce que les géants du cloud tels que Google, Microsoft et AWS commencent à rebaptiser certains d’entre eux dans les mois à venir », prévient Chirag Dekate, analyste chez Gartner. « Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est une simplification de l’image de marque ». Chirag DekateAnalyste, Gartner « Ce qui s’est produit l’année dernière, c’est que tout en innovant dans l’urgence pour se lancer rapidement, les géants technologiques ont mis en évidence par inadvertance la complexité de la pile technologique », souligne M. Dekate. « Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est une simplification de l’image de marque ». Salesforce est sans doute le premier à avoir effectué ce renommage, en passant d’Einstein GPT à Einstein Copilot.