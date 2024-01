Microsoft ouvre grand les portes pour favoriser l’adoption de ses Copilot

Cette ouverture des vannes se manifeste en premier lieu par l’abandon du nombre de 300 sièges minimum pour accéder à Copilot avec les licences Office 365 E3 et E5. De même, l’offre Copilot for Microsoft 365 ciblant les clients Business Premium et Business Standard en entre en disponibilité générale. Ces clients peuvent se procurer jusqu’à 299 sièges de Copilot au prix de 28,10 euros hors taxes par mois par personne (30 dollars par mois par personne) avec un abonnement annuel. L’éditeur ne précise pas s’il y a des remises au volume. En tout cas, les revendeurs présents dans l’écosystème Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) peuvent proposer ce service supplémentaire à leurs clients.

Recherche sémantique et localisation de données Ce Copilot for Microsoft 365 est intégré à Outlook, Word, Excel, PowerPoint et Teams. Selon le géant technologique, Copilot hérite des configurations de confidentialité, de gestion d’identité et de conformité déjà paramétrées dans le compte de l’organisation. Pour toutes les entreprises, Microsoft a ajouté dans son offre Copilot un index sémantique couplé à Microsoft Graph, une passerelle API permettant d’accéder aux données présentes dans Microsoft 365, Windows, Enterprise Mobility et à celles d’une trentaine d’applications tierces (Salesforce, Oracle SQL, ServiceNow, Jira Cloud, etc.). Selon le géant du cloud, cela permettrait d’obtenir des « réponses personnalisées, pertinentes et exploitables ». La documentation technique de l’éditeur laisse à comprendre qu’il s’agit d’une architecture RAG (Retrieval Augmented Generation) permettant de retrouver des éléments dans des contenus partiellement ou totalement vectorisés. Pour l’heure, l’index sémantique prend en charge les fichiers Word, PowerPoint, PDF, ASPX, OneNote et les mails. La gamme Copilot for Microsoft 365 inclut également un accès à Copilot Studio. Cela permet d’interroger des documents stockés dans SharePoint, OneDrive, Dataverse ou via le Web (Bing) et de personnaliser des agents conversationnels avec des procédés de prompt engineering. Dans les faits, l’éditeur a mis à jour Power Virtual Agents, son outil de création de chatbots accessible depuis le mois de décembre 2019 en y intégrant les modèles d’OpenAI et l'a renommé pour l’occasion en Copilot Studio. Ici, Microsoft ne propose pas de moyen d’affiner (d’effectuer le fine-tuning) des modèles sous-jacents. Pression réglementaire oblige, Microsoft a rendu compatible Copilot for Microsoft 365 avec son programme EU Data Boundary, entré en disponibilité générale en ce début de mois de janvier. Pour rappel, il s’agit d’un moyen pour paramétrer une limite géographique au stockage et au traitement des données personnelles et des clients de Microsoft, excepté les données nécessaires à la fourniture « de services professionnels » (beaucoup de choses, dont les données de facturation), et les informations de configurations (paramètres techniques, noms de ressources, etc.). Dans ce cadre, le trafic des utilisateurs européens des grands modèles de langage « reste à l’intérieur de la limite des données de l’UE, tandis que le trafic mondial peut être envoyé vers cette même région ou d’autres », précise le géant du Cloud. De plus, les charges de travail Copilot pourront être couvertes par les add-ons « résidence avancée des données » (Advanced Data Residency ou ADR) et « Multi Geo » pour les entreprises souhaitant qu’une région ou des régions cloud soient les réceptacles exclusifs de leurs données. Copilot for Microsoft 365 est propulsé par GPT-4, mais le géant du cloud n’insiste pas sur les versions du modèle exploitées. C’est en revanche un argument commercial pour vendre Copilot Pro, une édition de l’assistant proposé aux individus et aux indépendants.