Cyberattaque : l’Allemand Varta paralysé

La nouvelle est tombée mardi 13 février au soir : le spécialiste allemand des piles et batteries Varta a mis à l’arrêt son système d’information à la suite de la découverte d’une cyberattaque.

Dans un communiqué, le responsable des relations investisseurs de Varta indique que l’attaque « touche officiellement les cinq sociétés de production ainsi que l’administration ». Dès lors, « les systèmes informatiques, et donc la production, ont été temporairement arrêtés pour des raisons de sécurité et déconnectés d’Internet ».

Toujours dans son communiqué, Varta indique que « les systèmes informatiques et l’étendue des effets sont actuellement examinés. […] Il n’est pas encore possible de déterminer dans quelle mesure un dommage réel est survenu ».

L’entreprise s’est associé les services « d’experts externes en cybersécurité et en forensique ». Les sites de production affectés sont situés en Allemagne, pour trois d’entre eux, ainsi qu’en Roumanie et en Indonésie.

À Francfort, l’action de Varta a initialement été sanctionnée pour la nouvelle, avant de reprendre dans la journée. L’industriel n’est pas au mieux de sa forme.

Nos confrères du Handelsblatt, relèvent ainsi que Varta a investi 90 M€ pour la production pilote de batteries automobiles pour Porsche, après avoir « dû enterrer ses projets de giga-usine de batteries automobiles ». Depuis septembre 2022, son PDG Markus Hackstein tente de remettre l’entreprise sur les rails.

Mais au premier semestre 2023, Varta a enregistré un chiffre d’affaires de 339 M€ pour une perte nette de 110,4 M€. Et pour l’ensemble de l’année, « l’entreprise prévoit, après quelques réductions de prévisions, un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros et un Ebitda compris entre 40 et 60 millions d’euros ».