VoltR met l’IA au service du reconditionnement de batteries Lithium

VoltR a annoncé aujourd’hui une collecte d’un total de 4 millions d’euros réalisée à la fin de l’année 2023. La société mentionne une levée de fonds en seed de deux millions d’euros, portée entre autres par C4 Ventures, Exergon, Pays de la Loire Participations et Anjou Amorçage. Simultanément, elle a collecté deux millions d’euros supplémentaires, « sous la forme d’un mix de dette et de subventions ».

Ces fonds lui ont permis de lancer un site démonstrateur, à Verrières-en-Anjou, dans le département du Maine-et-Loire, inauguré en octobre dernier.

La startup prépare désormais une levée de fonds en série A de plusieurs dizaines de millions d’euros qui sera clôturée d’ici à la fin de l’année. L’objectif, ouvrir une usine en 2026 s’étalant sur quatre à cinq hectares et accueillant une centaine de salariés.

Mais qui est VoltR ? La société basée près d’Angers est née en 2022 en tant que spin-off d’Okamac, une entreprise spécialisée dans le reconditionnement des produits Apple depuis 2009. Sens Technologies, maison mère des deux entreprises, revendiquait près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

VoltR entend faire la même chose pour les batteries. Cette idée, selon Alban Regnier, dirigeant et fondateur de VoltR et d’Okamac, a germé il y a près de huit ans, quand il s’est rendu compte qu’un de ses stagiaires récupérait des batteries vouées à la destruction pour électrifier sa trottinette.

Or, « les batteries lithium qui partent au recyclage conservent en moyenne 80 % de leurs capacités de stockage », affirme Alban Regnier. « Deuxièmement, en Europe, 94 % d’entre elles viennent de Chine, ce qui crée une dépendance à un pays avec lequel la France et la plupart des membres de l’UE ne sont pas alignés politiquement ».

À la fin de l’année 2021, Barbara Pompili, alors ministre de la Transition écologique, visite les locaux d’Okamac. L’occasion pour Alban Regnier de suggérer au gouvernement que la France soit la tête de proue d’une filière de reconditionnement de batteries au Lithium au niveau européen. « C’est un sujet écologique, géopolitique, souverain et il y a une véritable dimension économique », défend le fondateur d’Okamac. Et la ministre de rétorquer que c’est la filière qui doit s’organiser par elle-même, sous l’impulsion d’entrepreneurs.

Il y a plusieurs indicateurs pour estimer ce SOH. « Nous mesurons principalement l’état de santé capacitif – c’est-à-dire que nous calculons la capacité résiduelle d’une cellule à un instant donné et nous la comparons à sa capacité nominale, les données constructeurs – et l’état de santé de la résistance interne de la cellule, en effectuant le même type de comparaison », précise Inès Jorge, responsable IA chez VoltR.

La multitude de variables à prendre en compte pour prédire la durée de vie d’une batterie peut rendre l’exercice de data science énergivore et coûteuse. « Nous essayons d’être les plus raisonnables possibles quand nous développons un modèle. En l’occurrence, étant donnée la complexité de la prédiction et la nécessité de préserver la durée de vie des cellules, nous utilisons des modèles de type réseau de neurones », explique Inès Jorge.

Actuellement, VoltR fabrique et vend aux entreprises des batteries électroportatives pour de l’outillage électrifié (par exemple, des perceuses), des Power Bank, des batteries de vélo, de luminaires ou d’enceintes connectées. Elle vend également des cellules de différentes capacités. La startup compte une quarantaine de clients, dont Paranocta, Scania et Leroy Merlin.

La durée de vie des batteries, un sujet d'intérêt national

Les porte-parole de VoltR n’en diront pas davantage. Cette base de données et les algorithmes sont non seulement spécifiques et critiques pour VoltR, mais également considérés comme stratégiques par l’écosystème et, donc, par l’État français.

« Des startups américaines nous ont proposé d’acheter notre base de données. Des investisseurs chinois, américains ou des Émirats nous ont approchés, mais nous sommes profondément européens et suivis de près et aidés par l’État français », signale Alban Regnier.

« Les données relatives à l’utilisation des batteries sont parmi les plus sensibles ». Inès JorgeResponsable IA, VoltR

« Les données relatives à l’utilisation des batteries sont parmi les plus sensibles », renchérit Inès Jorge. « Dans le cadre de ma thèse, j’ai consacré quatre ans et demi à l’application de l’intelligence artificielle à la modélisation du vieillissement des cellules de batterie. J’ai rencontré des difficultés à obtenir des données d’utilisation en raison des enjeux importants liés aux performances des batteries. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries sont souvent réticents à les partager ».

Quoi qu’il en soit, les résultats de VoltR et de ses partenaires de recherche semblent encourageants.

« Nos batteries reconditionnées sont aussi performantes et parfois meilleures que d’autres, neuves. Elles sont au même prix ou moins cher que le neuf, écologiques, et elles sont françaises », assure Alban Regnier.

Une fois installées dans un appareil, les cellules sont contrôlées par un Battery Management System (BMS) conçu par VoltR. Celui-ci permet de contrôler la tension et la chauffe, entre autres. « L’étape suivante pour nous sera de concevoir un BMS intelligent, afin de pouvoir récupérer des données de télémétrie en interne ou, suivant les besoins, d’embarquer des modèles dans des circuits de protection afin d’étudier en temps réel le fonctionnement de la batterie », anticipe la responsable intelligence artificielle.

La levée de fonds sera décisive dans la suite du projet, tout comme l’obtention des bonnes autorisations.

« Nous sommes bridés par nos capacités de stockage de déchets », indique le fondateur. « Nous avons des demandes pour accueillir plusieurs centaines de tonnes en flux entrant », renseigne le dirigeant.