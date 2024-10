Cinq mille visites cumulées pour 1 830 visiteurs uniques. Voilà la portée des ateliers « Roadmap SAP » lors de la convention de l’USF du 10 et 11 octobre à Lille, l’association des utilisateurs francophones de SAP.

Comme les autres, l’atelier consacré à la feuille de route de BusinessObjects et de SAP Analytics Cloud était bondé. Éric Fenollosa, responsable gestion produits analytiques augmentées chez SAP, a débuté son intervention en demandant aux participants s’ils utilisaient encore BO. À main levée, la majorité des participants travaillent dans des entreprises qui utilisent Business Objects en corrélation avec BWHANA ou BW4HANA.

Éric Fenollosa a commencé par présenter la vision « stratégique » de SAP concernant la gestion de données et l’analytique. Cette dernière est centrée sur trois briques que sont SAP HANA Cloud, Datasphere (ex-data Warehouse Cloud) et SAC BI & Planning. Ces trois services sont hébergés depuis SAP Business Technology Platform (BTP), dans le cloud donc. Tout comme la majorité des fonctionnalités d’IA et de machine learning de l’éditeur allemand.

« C’est une vision “très cloud” », reconnaît le responsable produits. « Nous avons entendu le message de Gianmaria Perancin [président de l’USF et du SUGEN, N.D.L.R.] expliquant que les [membres de l’USF] sont OK pour aller dans le cloud, mais veulent que ce soit un choix, que ce ne soit pas forcé ».

« Conscience » « Nous savons qu’il y a une phase de transition vers les nouvelles solutions qui a commencé pour certains, mais qui va être encore longue », poursuit-il. « Nous en avons conscience et nous le prenons en compte dans nos travaux de recherche et développement ». « Nous savons qu’il y a une phase de transition vers les nouvelles solutions qui a commencé pour certains, mais qui va être encore longue ». Eric FenollosaResponsable gestion produits analytiques augmentées, SAP En clair, l’éditeur allemand ne peut pas faire fi des installations on-premise et se doit de les supporter. Au début de l’année 2024, SAP a décidé d’ajouter la version 4.3 de BO BI à son programme « customer-specific maintenance ». Une fois la fin de la période de « maintenance active » (« mainstream maintenance ») atteinte, les clients de SAP peuvent continuer à payer le support annuel et bénéficier de correctifs déjà mis en place par SAP, sans accords de niveau de service. Il faut distinguer cette « customer-specific maintenance » de « l’extended maintenance » (maintenance étendue) qui permet de bénéficier d’un support proche de celui offert pendant la maintenance active à un prix « premium ». Voilà comment SAP ptrendra en charge ECC6 jusqu’en 2030, moyennant un surcoût de 2 % sur la facture. SAP BO BI 4.2 est arrivée à la fin de son support Priority 1 et entre en fin de vie à la fin de cette année. Si les clients qui n’ont pas adopté la 4.3 doivent le faire très prochainement, SAP assure que BO, dont BO 4.3, bénéficiera de mise à jour au moins jusqu’en 2029 et sera maintenu « jusqu’en 2030 et au-delà ».

Une mise à jour tous les deux ans Cette transition est fonction d’une politique de gestion du cycle de vie logicielle chez SAP : s’appuyer sur la même base de code pour les solutions proposées sur site et dans le cloud. Ainsi, depuis SAP BusinessObjects 4.3 SP03 partage la même source de code de base que SAP BusinessObjects Enterprise, private cloud edition. « Il s’agit d’offrir le choix aux clients du mode de souscription et lui laisser la possibilité de déléguer la gestion de son infrastructure », explique le responsable produits. Dans un même temps, le nommage de SAP BO BI change. Après la 4.3, il conviendra d’adopter BO BI 2025. Plus important, c’est le rythme de mise à jour qui baisse. « Nous avons donc décidé de ralentir un peu le rythme. Cela ne modifie en rien nos efforts d’investissement [...] ». Eric FenollosaResponsable gestion produits analytiques augmentées, SAP « Cela répond à une attente largement exprimée : il y avait trop de versions et trop de mises à jour », déclare Éric Fenollosa. « Nous avons donc décidé de ralentir un peu le rythme. Cela ne modifie en rien nos efforts d’investissement, mais désormais les évolutions seront publiées tous les deux ans au lieu d’une fois par an, et les clients continueront à bénéficier de la maintenance ». « Quelqu’un qui adopte BI 2025 pourra bénéficier de la customer-specific maintenance après 2027 », illustre le responsable produits. Dans la même veine, BI 2027 sera donc en maintenance active jusqu’en 2029.