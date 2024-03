Evernex, le No 1 des serveurs de seconde vie, se renforce à Massy

Evernex, le champion des équipements informatiques recyclés, ouvre un second site logistique à Massy, dans le sud de la région parisienne. Mais plus qu’un entrepôt de secours pour les pièces détachées de machines pouvant remonter à plusieurs décennies, ce nouveau lieu accueillera aussi un centre de formation.

Cédric Fourgous (à gauche) et Jean-Marc Gottero (à droite).

« Pouvoir fournir des cartes, des disques ou des modules complets pour d’anciennes machines EMC, Sun, Power, Alpha, mainframes et bien entendu toutes les générations de x86, c’est très bien. Mais savoir les installer et les prendre en charge chez nos clients c’est encore mieux. Massy répond ainsi à un double enjeu : augmenter notre capacité et développer ou entretenir l’expertise en interne, en favorisant une connaissance aiguë des machines et des configurations, pour garantir à nos clients des services de maintenance de premier ordre », lance Cédric Fourgous, le directeur des opérations techniques.

Il se tient à ce moment-là devant une rangée de clusters SunFire 15K signés Sun Microsystems, qui, remis à neufs, ne font absolument pas leurs 23 ans d’âge.

Des centaines de milliers de pièces de rechange pour le datacenter dans l'entrepôt d'Evernex à Massy (91).

À date, Evernex maintient, pour des entreprises situées partout dans le monde, plus de 800 000 équipements de datacenters (serveurs, baies de stockage…) au-delà de leur fin de vie. Ils correspondent à 17 000 configurations différentes fabriquées par plus de 200 marques durant les dernières décennies. Maintenir signifie en l’occurrence vendre, louer ou réparer des configurations entières, mais aussi fournir des pièces de rechange devenues introuvables. Elles sont toutes garanties parfaitement opérationnelles.

Le site de Massy a vocation pour sa part à devenir le premier centre d’expertise multimarque d’équipements datacenter d’Europe.

Un centre d’expertise et des stocks au pied des aéroports Cédric Fourgous devant des bancs de test de disques durs. « Nous ne sommes pas que des entrepôts – une flotte de 330 sites de toutes tailles dans plus de 165 pays. Notre infrastructure comprend des batteries d’appareils de test en tous genres qui nous permettent de valider le bon fonctionnement de n’importe quel équipement, y compris de n’importe quelle génération de disques durs ou de lecteurs de bandes, quelle que soit leur connectique », se félicite Cédric Fourgous. LeMagIT observe qu’il y a même un système d’IA qui reconnaît et classe automatiquement toute pièce passée devant une caméra. Cédric Fourgous précise que le site de Massy a une surface de 3 000 mètres carrés, mais contrairement aux autres bâtiments que possède Evernex, à peine plus de la moitié du sol (1 800 m2) est dévolue au stockage et au test des équipements : « à Massy, nos ingénieurs ont par ailleurs accès à 5 000 configurations prêtes à l’emploi, qui leur permettent de se former et aussi d’épauler à distance nos équipes lorsqu’elles interviennent, quelque part dans le monde, sur des systèmes similaires », ajoute-t-il. Le site de Massy est en l’occurrence le satellite du navire amiral mondial installé à Mitry, dans le nord de la région parisienne. « Ce sont des emplacements stratégiques : chacun est situé près d’un aéroport. Nous avons des clients susceptibles d’avoir des urgences – des armées, des grandes banques, des administrations. Nous devons leur expédier les pièces dans les plus brefs délais, par avion. Si un problème survient à Paris CDG, grâce à Massy, nous pouvons faire décoller nos pièces depuis Orly, sans même avoir à traverser la région parisienne », dit Manivong Khammao, le directeur des opérations d’Evernex.