Stockage : Seagate dévoile une baie 4U avec 106 disques de 30 To

Les disques durs HAMR, que Seagate promet depuis des années, seront enfin disponibles dès cet été. On pourra notamment les retrouver dans le tiroir de disques SAS Exos Corvault de Seagate, qui peut en contenir 106. L’avantage des disques durs HAMR est qu’ils disposent d’un laser sur leur tête d’écriture qui permet de stocker les informations de manière plus dense. En l’occurrence, les premiers disques durs HAMR offriront 30 To de capacité au lieu de 22 To sur les disques durs actuels.

Disque dur oblige, les configurations sont peu chères : un Exos Corvault 4U, profond de 1,14 mètre et rempli d’unités HAMR, devrait coûter aux entreprises moins de 60.000 € pour 3,18 Po de capacité brute. Cela reste un peu meilleur marché que les 20 centimes par Go annoncés encore la semaine dernière par Pure Storage, lequel prétend abolir l’intérêt économique des disques durs avec ces nouvelles baies FlashArray//E (SAN) et FlashBlade//E (NAS) uniquement composées de NAND.

« D’autant que le tarif annoncé par Pure Storage est virtuel : eux ne proposent leurs baies qu’à la location. Chez nous, il s’agit d’un véritable prix d’achat, que vous amortissez au fil des ans. Par ailleurs, sur les usages visés par de telles configurations – le stockage de données froides – une connectique SAS en 12 Gbit/s avec les serveurs est amplement suffisante et coûte bien moins chère en infrastructure que les liens FC ou NVMe-over-Fabrics des baies SAN 100% Flash », argumente Scherif Sidibé, directeur commercial pour la France de Seagate.

Il précise que les données froides en question ne sont pas uniquement des archives dormantes. Il s’agit, dans le jargon de Seagate, de données qui ont précédemment été générées par une application éventuellement intensive et qui sont entreposées sur des disques durs pour des requêtes d’appoint. En l’occurrence, Seagate aurait vendu de grandes quantités d’Exos Corvault aux centres de recherche – dont le CERN - pour stocker les résultats de leurs supercalculateurs que les scientifiques interrogent dans un second temps pour leurs recherches.

Une autre grande clientèle de Seagate, que Pure Storage convoite, est celle des hébergeurs de cloud, lesquels représentent de nos jours la grande majorité des acheteurs de disques durs.

Selon lui, Seagate sera en mesure de proposer des disques durs de 50 To de capacité d’ici à 2026, à raison de 2,5 To de capacité sur chacune des deux surfaces de chacun des dix plateaux. « Nous pensons raisonnablement pouvoir grimper jusqu’à 100 To, sans nécessairement réduire la tête ni la distance qui la sépare de la surface du plateau. Cependant, nous n’annonçons pas encore ce chiffre officiellement, car nous n’avons pas encore terminé nos tests », conclut-il.

« Dans le détail, la tête d’écriture de cette première génération de disques HAMR est la même que celle des disques durs actuels de 22 To. Le problème est qu’il devient très compliqué, non pas de la réduire, mais de réduire son faisceau magnétique pour que, lorsqu’elle écrit une information, cela ne polarise pas aléatoirement les cristaux d’aluminium adjacents qui contiennent aussi des informations », explique Philippe Vaillant, le directeur technique de Seagate.

Selon lui, les pannes mécaniques des disques durs sont dues à l’intensité des vibrations, qui se démultiplient en irradiant de proche en proche dans un châssis. Seagate se vante d’avoir conçu dans l’Exos Corvault des boucliers acoustiques . Le design tient à des disques durs placés verticalement (connecteur en bas), et un ingénieux système de ventilateurs placés à l’arrière et sur un seul côté. Manifestement, cela élimine tout effet de turbulence dans le châssis et contribue – du moins sur les Exos Corvault jusqu’ici vendus avec des disques durs classiques – à une réduction des pannes de l’ordre de 90%.

« Dès lors, vous n’êtes plus pris par l’urgence de remplacer un disque dur. Sur un HAMR de 30 To, vous perdriez dans ce genre d’incident 1,5 To de capacité, soit l’équivalent d’une face de l’un des dix plateaux internes. Cela n’arrête pas votre production, 95% du disque reste disponible pour continuer le travail », commente Laco Hudec, l’ingénieur système en chef de Seagate pour la région EMEA.

Ainsi, on oppose généralement la brisure mécanique et aléatoire d’une tête ou d’un plateau sur un disque dur à l’usure irrémédiable des cellules NAND , au fil des écritures sur un SSD. Sur ce sujet, la baie de Seagate est dotée d’une fonction ADR (Autonomous Drive Regeneration) qui identifie quelle partie d’un disque dur est cassée, la décommissionne et maintient le disque en opération au prix d’une simple perte de capacité.

Le tiroir de disques Exos Corvault – ou JBOD, pour « Just a bunch of disks » - a été conçu pour battre en brèche toutes les critiques habituellement faites aux solutions à base de disques durs.

De l’Erasure coding interne pour 40 fois plus de disques sous ZFS et Ceph

Autre critique, le RAID, qui consiste à éparpiller les données sur plusieurs disques pour des questions de performances ou de redondance, pose la contrainte d’une reconstruction logique des données qui peut durer des heures, voire des jours, lorsqu’un disque dur est remplacé. Ici, point de RAID, mais un système d’Erasure Coding baptisé ADAPT, qui réduirait de 95% le temps de reconstruction, c’est-à-dire sans aucune pénalité par rapport à des tiroirs de SSD.

« Dans un JBOD classique, le RAID est en fin de compte géré par le serveur auquel est attaché le tiroir de disques. ADAPT est directement piloté par le double contrôleur de l’Exos Corvault de sorte à gérer les redondances non plus au niveau des disques, mais au niveau des plateaux et non plus par grappe comportant chacune un maximum de 16 disques durs, mais sur l’ensemble de 106 disques durs en même temps », détaille Laco Hudec qui précise que le contrôleur embarqué dans l’Exos Corvault est capable de présenter plusieurs disques comme s’il ne s’agissait que d’un seul.

« ADAPT permet par exemple de réduire drastiquement la puissance de calcul nécessaire dans les serveurs quand vous contrôlez un cluster de stockage avec des systèmes tels que Ceph ou ZFS. D’ordinaire, vous avez besoin de réunir 720 cœurs et 7,68 To de RAM pour que vos serveurs pilotent 20 Po de stockage brut. Si vous constituez ces 20 Po avec uniquement des tiroirs Exos Corvault, vous n’avez plus besoin que de 256 cœurs et 4 To de RAM », ajoute-t-il. Il fait ici référence à une configuration déjà existante de Corvault, dotée de disques de 20 To actuellement disponibles et avec seize tiroirs (et non dix) pour stocker les données redondantes.

De la même façon, un serveur ZFS gère normalement un maximum de 40 disques durs, soit 40 fois des disques de 22 To, la capacité maximale actuelle, par volume VDEV. Grâce à ADAPT, un volume VDEV de ZFS peut regrouper 40 disques virtuels de 800 To chacun. « ZFS dispose de son propre système d’Erasure Coding, dont les performances chutent avec le nombre de disques. Comme ADAPT, gère lui-même un Erasure coding, les performances ne baissent pas alors que vous 40 fois plus de disques durs dans votre stockage », dit-il encore.