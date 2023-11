Processeurs : AMD relance ses anciens Epyc 7003

AMD lance des processeurs de génération... précédente. Alors que ses derniers Epyc 9004 à base de cœurs Zen4 caracolent dans le dernier Top500, AMD annonce l’arrivée de quatre nouveaux processeurs Epyc 7003 basés sur les anciens cœurs Zen 3. Les processeurs Epyc 7003 sont ceux que le fabricant avait lancés en 2021.

« Il y a selon nous un intérêt clair dans ce genre d'options, qui apportent les performances et l'efficacité de pointe d'un processeur EPYC à des applications moins exigeantes sur le plan technique, mais toujours critiques pour l'entreprise », a déclaré Dan McNamara, le directeur de la branche produits serveurs chez AMD, dans un communiqué.

« Les serveurs équipés de processeurs AMD Epyc de 3e génération offrent un rapport prix/performance très intéressant sur des technologies largement déployées », ajoute-t-il, suggérant que les Epyc avec des cœurs de génération précédente correspondraient in fine à la nouvelle famille AMD de puces économiques pour les serveurs.

Pour mémoire, les cœurs Zen 4 des Epyc 9004 sont censés être 14% plus rapides que les Zen 3 des 7003 à fréquence égale. Par ailleurs, les Zen 4 sont gravés en 5 nm, contre 7 nm pour les Zen 3. La meilleure finesse de gravure permet d’augmenter la fréquence (les fameux GHz) tout en limitant l’énergie nécessaire pour y parvenir. AMD affirme que si les nouveaux Epyc 7004 n’atteignent toujours pas les performances des 9004, leur rapport puissance/prix sera plus avantageux.

Plus économiques que les Epyc 9004, mais pas beaucoup plus que les Epyc 8004

Pour autant, l’économie n’est pas vraiment là où on le pense. Si les serveurs à base de processeurs Epyc 7004 coûtent moins cher que ceux dotés de tous derniers cœurs, c’est surtout parce qu’ils utiliseront toujours des barrettes mémoires DDR4. À capacité égale, elles coûtent de 30 à 50% moins cher que les barrettes DDR5, obligatoires pour la dernière génération d’Epyc.

« Oui, nous sommes ravis de pouvoir offrir à la fois des performances imbattables en DDR5 et PCIe 5.0, mais aussi des options efficaces en coût avec du DDR4 et du PCie 4.0 », commente à ce propos Vincent Wang, le directeur commercial du fabricant de cartes mères pour serveurs Gigabyte.

Pour le reste, la bonne affaire des processeurs 7004 ressuscités est à relativiser.

Par exemple, le processeur 7643P pour serveur monosocket, qui arrive aujourd’hui avec 48 cœurs Zen 3 et qui fonctionne entre 2,3 et 3,6 GHz, coûte 2722 dollars. Son équivalent avec 48 cœurs Zen 4, le 9454, dont la fréquence oscille entre 2,75 et 3,8 GHz, est présenté à 5225 dollars. Qui plus est, le 7643P coûtera a priori moins cher en électricité puisqu’il consomme entre 225 et 240W, là où le 9454 consomme entre 240 et 300W. Bien.

Sauf qu’il existe depuis peu une troisième possibilité : les Epyc 8004. Ainsi, l’Epyc 8434P est lui aussi doté de 48 cœurs Zen 4, avec une fréquence resserrée entre 2,5 et 3,1 GHz. Et, lui, coûte 2700 dollars, soit exactement le même prix que le 7643P. Mieux, sa consommation d’électricité est la plus faible de tous les modèles, puis qu’elle oscille entre 155 et 225W.

En réalité, la famille Epyc 8004, lancée il y a à peine deux mois, était déjà censée représenter la gamme de processeurs économiques chez AMD. Elle est basée sur une déclinaison des cœurs, la variante Zen 4c qui adresse deux fois moins de cache L3, (ici un total de 128 Mo contre 256 Mo pour les 7643P et 9454).

Sur les autres modèles, la situation n’est guère plus avantageuse pour les 7003. En 16 cœurs avec 64 Mo de cache, le 7303P de 2,4 à 3,4 GHz, (de 120 à 150 watts) coûte 594 dollars, tandis que le 8124P de 2,45 à 3 GHz (également de 120 à 150 watts) coûte 639 dollars. A peine 45 dollars plus cher. Le 9124 de 3 à 3,7 GHz (de 200 à 240 watts) coûte, lui, 1083 dollars.

En 8 cœurs, le 7203P de 2,8 à 3,4 GHz et 64 Mo de cache (de 120 à 150W) coûte 338 dollars, tandis que le 8024P de 2,4 à 3 GHz et 32 Mo de cache (de 70 à 100W) coûte 409 dollars. Il n’existe pas de modèle 8 cœurs en 9004.

Le quatrième nouveau modèle de 7003 est le 7663P. Il présente la particularité d’avoir 56 cœurs. Avec une fréquence qui oscille entre 2 et 3,5 GHz, un cache de 256 Mo, ainsi qu’une consommation comprise entre 225 et 280W, il coûte 3129 dollars. C’est moins cher que les 4950 dollars d’un 8534P et les 8803 dollars d’un 9534, tous deux dotés de 64 cœurs.

Tous les processeurs cités, mis à part ceux de la série 9004, sont conçus pour des serveurs monosocket. AMD propose deux nouveaux modèles supplémentaires, les 7303 et 7203 tout courts qui serviront aux serveurs à double socket. Ils sont un peu plus chers : respectivement 604 et 348 dollars.