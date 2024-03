IA et fonction Finance : les DAF restent prudents (étude)

Une étude de l’éditeur Blackline s’est penchée sur la perception et l’utilisation de l’Intelligence artificielle par les fonctions financières et comptables. Le constat est partagé.

Tout d’abord, et à titre général, 55 % des sondés se disent préoccupés ou très préoccupés par les « ruptures technologiques » dont fait partie l’IA. C’est certes moins que la cybersécurité, le changement climatique ou une éventuelle crise financière mondiale (77 %). Mais le niveau est élevé, alors que la technologie est présentée par les éditeurs comme un moyen de faciliter le travail des DAF.

Défiance, vous avez dit défiance ? Pas tout à fait. Car dans le même temps, ces technologies sont, effectivement, perçues comme des alliés potentiels. L’IA générative et l’IA – qui sont deux choses distinctes – sont vues de manière positive par respectivement 69 % et 64 % des financiers. À titre de comparaison, le cloud est plébiscité à 63 %, et la blockchain à 59 %.

Un constat mitigé et partagé donc.

L’étude de Blackline (menée par Censuswide auprès de 1 300 professionnels dans le monde) plonge ensuite dans les « obstacles majeurs à l’adoption de l’IA pour le secteur financier et comptable ». En résumé, elle montre une crise de confiance envers les résultats de l’IA (34 %), un manque de compétences internes (30 %), une résistance au changement dans les équipes (30 %), ainsi que les cadres réglementaires et législatifs (31 %) qui laisseraient planer un doute sur la conformité des applications de l’IA aux données financières.

Plus largement, 34 % des départements finance et comptabilité estimeraient que l’IA va détruire des emplois dans le secteur. Et 40 % redoutent un accès « inégalitaire » à ces outils entre DAF de moyennes entreprises (ETI) et de grands groupes. Un constat confirmé par Marie-Hélène Pebayle, Présidente de l’Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG).

Reste que les fonctions voient tout de même des bénéfices possibles à l’IA pour la finance : automatisation, réduction des erreurs, analytique avancée, prédictif, ou encore détection des fraudes. Seul 1 % estime que l’arrivée de l’IA ne changera rien à leur travail.