8 cas d’usage de l’IA générative dans la finance

Si les directions financières sont historiquement prudentes face aux innovations, l’IA générative pourrait bien accélérer leur transformation. À condition d’en maîtriser les limites. Car cette technologie offre des perspectives intéressantes en matière d’automatisation et d’analyse.

Parmi ses principales applications, on trouve la rédaction d’ébauche et la synthèse de rapports financiers, l’optimisation de la budgétisation et des forecasts, la gestion des dépenses, la conformité fiscale, la prise de décision stratégique, la prévention des fraudes, la gestion des fusions-acquisitions et la formation des collaborateurs.

I – Synthèse et rédaction de rapports financiers Les états financiers et les synthèses de performance sont souvent complexes à analyser. L’IA générative peut en extraire les points clés et mettre en évidence des éléments qui pourraient passer inaperçus. Ces outils permettent aussi d’adapter le ton et le message des rapports en fonction des destinataires (dirigeants, investisseurs ou collaborateurs). Cependant, une validation humaine reste indispensable pour éviter les erreurs factuelles générées par l’IA.

II – Budgets et Forecasts Les directions financières (CFO) s’appuient depuis longtemps sur l’analyse prédictive pour modéliser différents scénarios budgétaires. Mais ces analyses nécessitent des hypothèses définies en amont. L’IA générative peut tester un large éventail de scénarios en croisant les données historiques et des facteurs macro-économiques, sans nécessiter de paramètres précis. Cette approche aide les CFO à affiner leurs décisions stratégiques.

III – Gestion des dépenses Les banques et les émetteurs de cartes de crédit classent les transactions en catégories de dépenses. L’IA générative peut aller plus loin. Une fois entraînée sur les données du passé, elle peut traiter de grosses volumétries d’écritures comptables. Cette automatisation permet aux équipes financières d’optimiser leur suivi budgétaire en identifiant les anomalies ou les dépenses superflues.

IV – Conformité fiscale et documentation L’IA générative facilite la production de documents juridiques précis et détaillés, ce qui est essentiel pour répondre aux exigences des régulateurs. Elle peut aussi surveiller les évolutions législatives (fiscales, etc.) et alerter sur d’éventuels changements fiscaux impactant l’entreprise. Dans certains cas, l’IA peut même remplir des déclarations fiscales conformes aux réglementations en vigueur. Mais là encore, un contrôle humain reste nécessaire.

V – Anticipation des risques et décisions stratégiques L’IA générative ne se limite pas aux prévisions financières. Elle peut aussi aider à modéliser des scénarios complexes, comme l’impact d’une perturbation de la supply chain ou d’un ralentissement macro-économique. Grâce à ces analyses, les CFO peuvent élaborer des stratégies d’atténuation des risques adaptées à chaque contexte.

VI – Détection de la fraude Les modèles d’IA générative s’appuient sur d’énormes volumes de données historiques plus ou moins structurés pour identifier les comportements inhabituels. En repérant les anomalies et les tendances émergentes – comme des variations soudaines des habitudes de consommation –, ces outils aident à prévenir la fraude et à anticiper les évolutions du marché.

VII – Fusions-acquisitions (M&A) L’analyse de due diligence est l’une des tâches les plus chronophages des directions financières. Examiner des années de rapports et de bilans demande un travail considérable. L’IA générative accélère ce processus en synthétisant les informations clés et en identifiant les opportunités et les risques liés à une acquisition potentielle.

VIII – Formation et mise à jour des processus Les DAF fonctionnent avec des procédures strictes, qui évoluent régulièrement. L’IA générative peut créer des modules de formation adaptés aux différents rôles au sein de l’entreprise. Elle peut aussi mettre à jour automatiquement les politiques internes en fonction des évolutions réglementaires, et actualiser les modules de formation qui sont concernés.