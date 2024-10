Forrester Consulting a réalisé, à la demande de Sage, une étude auprès d’un peu plus de 2 300 responsables financiers de PME sur la manière dont l’intelligence artificielle va, selon eux, impacter la gestion comptable et financière d’ici 2030.

D’un côté, les entreprises et les DAF se montrent optimistes, voire enthousiastes. 96 % des sondés en France sont ainsi satisfaits de leurs capacités à améliorer leurs prises de décision grâce à l’IA. Plus de la moitié des PME françaises (57 %) voit également dans l’IA une technologie capable de faire évoluer leurs modèles économiques. Et 64 % des DAF et des comptables pensent que, grâce à elle, leur poste va évoluer vers le conseil stratégique.

Forrester fait quelques prévisions, dans le rapport, qui vont dans ce sens. Par exemple, le cabinet d’analystes estime que l’IA va transformer en profondeur le « forecast & planning » et que plus de 90 % des PME utiliseront des outils d’IA pour la surveillance continue et la détection des anomalies, ce qui devrait réduire les erreurs et la fraude de plus de 95 %. Quant à la clôture mensuelle, Forrester la voit tout simplement disparaître au profit de pratiques comptables « dynamiques ».

Sage, qui infuse ses solutions avec de l’IA , est évidemment un partisan de cette technologie. L’IA doit permettre, pêle-mêle, « de bénéficier d’une efficacité opérationnelle inégalée, d’une conformité améliorée, d’une gestion des risques solide et de prévisions financières plus précises », vante Aaron Harris, directeur des technologies (CTO) de l’éditeur.

Des freins, des défis et des peurs

Un plébiscite donc ? Pas tout à fait.

Car d’un autre côté 63 % des employés sont et restent réticents à l’IA. Sur ce point, la France serait même l’une des plus frileuses, note Sage, confirmant un constat déjà établi. Une frilosité qui pourrait refléter une réticence culturelle à adopter les nouvelles technologies, envisage l’éditeur britannique.

Dans le même ordre d’idée, un tiers des salariés français sondés se disent préoccupés par la sécurité de leur emploi. Résultat, les comptables français ne se formeraient que modérément à l’IA (42 %) qu’ils perçoivent comme une menace.

Ce point est intéressant, car BCG X notait dans une récente étude que plus on utilise l’IA, plus on a confiance en elle ; et plus on se forme à l’IA, plus on rend ses compétences pérennes.

« Les avancées technologiques, en particulier dans le domaine de l’IA, peuvent à juste titre susciter des inquiétudes chez les comptables et les employés », concède le CTO de Sage au MagIT. « Mais il est essentiel de considérer ces innovations comme des opportunités plutôt que comme des menaces. […] Pour apaiser les inquiétudes, il est crucial que les comptables et les employés français restent à la pointe en participant aux initiatives de formation et d’éducation disponibles ».

Cette dimension humaine serait d’ailleurs la cause de deux des plus gros freins identifiés par Forrester pour l’adoption de l’IA dans la finance et la comptabilité : le manque d’expertise pour utiliser ces « nouveaux » outils (63 %), et la résistance au changement (61 %) – juste derrière les problématiques de sécurité et de confidentialité (65 %) et devant les coûts (60 %), les difficultés d’intégration aux systèmes existants (59 %) ou la qualité des données (56 %).