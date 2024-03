Qualcomm apporte plus d’IA sur les smartphones avec Snapdragon 8s Gen 3

Lors du CES 2024, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm Inc., a déclaré avec audace que l’un des principaux objectifs de l’entreprise en 2024 était un changement fondamental dans la façon dont elle se perçoit, passant d’une entreprise de communications sans fil à une entreprise de processeurs connectés et d’intelligence artificielle (IA), avec une stratégie globale spécifique visant à exploiter le monde croissant de l’IA dans les appareils locaux. Et dans la dernière partie de ce plan, la division Technologies de l’entreprise a annoncé la plateforme mobile Snapdragon 8 s Gen 3.

Parmi les principales caractéristiques, citons la prise en charge de puissantes fonctions d’IA générative sur l’appareil, des jeux mobiles hyperréalistes, une connectivité révolutionnaire et un son haute définition sans perte. La plateforme prend en charge un large éventail de modèles d’IA, y compris des grands modèles de langages (LLM) populaires tels que Baichuan-7B, Llama 2 et Gemini Nano.

Cette démarche s’inscrit dans la vision globale d’Amon, exposée lors du salon IT en janvier. « Nous sommes passionnés par le rôle de l’IA dans les appareils que nous portons », a-t-il déclaré. « Nous parlons depuis longtemps de l’IA sur les terminaux, et notre tâche consistait à créer un moteur de traitement permettant à cette technologie de fonctionner partout… La prochaine forme de calcul, qui est le calcul accéléré pour l’IA, sera omniprésente. Il y a fondamentalement une chose qui est différente aujourd’hui. Je considère [l’IA sur les appareils] comme la base de beaucoup de choses que nous faisons ».

Parmi les autres caractéristiques générales incluses dans la plateforme mobile Snapdragon 8 s Gen 3, on trouve une connectivité « révolutionnaire » permettant des connexions depuis pratiquement n’importe où. Il s’agit notamment du système modem radio 5G Snapdragon X70 accéléré par l’IA, qui offre les dernières avancées 5G de la version 17 du 3GPP sur des réseaux très répandus avec une autonomie « exceptionnelle ».

Le système de connectivité mobile Qualcomm FastConnect 7800 atteint des débits allant jusqu’à 5,8 Gb/s en Wi-Fi 7, tandis que la fonctionnalité de liaison multiple simultanée à large bande sélectionne instantanément le signal Wi-Fi le plus fort et le plus rapide disponible.

Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des terminaux mobiles chez Qualcomm Technologies, l’assure : « le Snapdragon 8s Gen 3 est conçu pour améliorer l’expérience des utilisateurs et favoriser la créativité et la productivité dans leur vie quotidienne » en misant sur des « des fonctionnalités telles que l’IA générative sur l’appareil et des fonctions de photographie avancées ».

La plateforme Snapdragon 8s Gen 3 devrait être adoptée par les principaux fabricants de smartphones, notamment Honor, iQOO, Realme, Redmi et Xiaomi. Le premier appareil devant être annoncé plus tard en mars 2024.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Qualcomm Technologies pour présenter le premier appareil équipé de Snapdragon 8s Gen 3 – bientôt disponible », a déclaré William Lu, associé et président de Xiaomi Corporation : « cette nouvelle plateforme mobile nous permettra d’offrir à nos clients une expérience premium personnalisée, le tout grâce à l’IA générative ».