Intel développe les puces Core Ultra AI dans un contexte de concurrence sur le marché

Intel a élargi sa gamme de puces Core Ultra AI, en réponse aux produits concurrents d'AMD et de Qualcomm.

Lundi, le fabricant de puces a lancé les séries Core Ultra 200HX et H pour les PC mobiles utilisés par le grand public et les graphistes. Les dernières versions, dévoilées lors de la conférence CES de cette semaine à Las Vegas, sont apparues quatre mois après que l'entreprise a lancé la série Intel Core Ultra 200V pour les PC IA d'entreprise et trois mois après le Core Ultra 9 pour l'exécution de l'IA à la périphérie. La série 200V comprend la plateforme vPro pour la sécurité et la gestion à distance.

Il est peu probable que les puces à elles seules accélèrent l'adoption des PC IA par les entreprises. Cependant, Intel avait besoin d'élargir sa gamme pour contrer les produits concurrents de la série Ryzen AI d'AMD et de la série Snapdragon X de Qualcomm.

« Sans ces nouvelles puces, Intel aurait été loin derrière les autres dans la catégorie des PC infusés à l'intelligence artificielle », estime Jack Gold, analyste principal chez J. Gold Associates. Pour lui, « il était également essentiel pour Intel d'avoir une puce IA dans sa gamme vPro, où de nombreuses entreprises achètent des machines ».

Au cours des dernières années, AMD a pris des parts de marché à Intel sur le marché des PC. Qualcomm propose des processeurs basés sur la technologie Arm en complément des puces x86 d'Intel et d'AMD. Qualcomm n'a pas encore réussi à pénétrer de manière significative le marché des entreprises, car tous les logiciels d'entreprise ne sont pas compatibles avec Arm, qui offre une plus grande autonomie de batterie pour l'informatique nomade.

À la fin du troisième trimestre 2024, l'IA n'avait pas influé sur les ventes de PC. Les livraisons ont baissé de 2,4 % au niveau mondial, une grande partie de la demande étant concentrée sur les PC d'entrée de gamme, selon IDC. Les PC dotés de capacités d'IA constituent le segment haut de gamme du marché.

Le Core Ultra 200V pour les PC d'entreprise intègre la plateforme vPro d'Intel pour la sécurité et l'administration à distance.

IDC s'attend à ce que les consommateurs attendent qu'il y ait un logiciel qui leur donne une raison convaincante de dépenser plus pour un ordinateur afin de faire fonctionner l'IA. Selon le cabinet d'analystes, il est peu probable que les consommateurs soient véritablement attirés avant 2026.

Le marché des entreprises est différent. Selon les analystes, plusieurs facteurs vont faire augmenter les ventes de PC IA aux entreprises. Tout d'abord, les PC achetés par les entreprises pendant la pandémie approchent de leur fin de vie, de sorte que les entreprises sont susceptibles de les remplacer par des PC IA afin d'assurer la pérennité de leurs achats. Les entreprises conservent généralement leurs PC pendant quatre ou cinq ans avant d'en acheter de nouveaux.

Par ailleurs, Microsoft prévoit d'arrêter le support de Windows 10 en octobre, ce qui devrait inciter de nombreuses entreprises à passer à Windows 11. Le dernier système d'exploitation nécessite un PC plus puissant que Windows 10.

Les capacités d'IA intégrées dans les produits des éditeurs de logiciels d'entreprise tels que Microsoft, Salesforce et SAP, stimuleront également les ventes d'ordinateurs intelligents. Toutefois, les entreprises auront besoin de temps pour intégrer la sécurité et la protection des données dans les nouvelles fonctionnalités.

« Il s'agit d'un cas classique où le matériel est toujours en avance sur le logiciel », estime Bob O'Donnell, analyste en chef chez Technalysis Research.

Les séries Core Ultra 200HX et 200H embarquent respectivement 24 et 16 cœurs de calcul. Le 200H est doté de la technologie graphique Arc d'Intel et de X Matrix Extensions pour l'accélération de l'IA afin d'offrir de meilleures performances de jeu que les précédents processeurs de la série H de la société. La plateforme H, qui comprend le CPU, le GPU et l'unité de traitement neuronal (NPU), peut effectuer jusqu'à 99 billions d'opérations par seconde (TOPS).

La série 200HX est dotée d'un NPU intégré qui exécute 13 TOPS pour l'IA et dispose de 48 voies PCIe au total, y compris PCIe 4.0 et 5.0, pour connecter des GPU discrets et des systèmes de stockage. La puce offre des options d'overclocking permettant d'ajuster les performances pour les jeux.

Le Core Ultra 9 dispose d'un meilleur moteur d'inférence IA que les générations précédentes pour les tâches courantes de vision industrielle, telles que la reconnaissance faciale, le suivi d'objets dans des images vidéo, la classification et la restauration d'images. Selon Intel, le Core Ultra 9 est également plus performant pour l'exécution des versions à petit modèle de langage de Llama 3 et de Stable Diffusion 1.5 à la périphérie.

Les constructeurs d'ordinateurs commercialiseront des PC équipés de la série Core Ultra 200H à partir de février, a indiqué Intel. Les PC équipés de la série Core Ultra 200HX seront disponibles plus tard au cours du premier semestre de l'année.

Intel espère devenir beaucoup plus fort sur le marché de l'IA avec la sortie de la troisième génération de ses processeurs mobiles Core Ultra, dont le nom de code est Panther Lake. Le processeur, qu'Intel prévoit de lancer à la mi-2025, est doté d'une nouvelle architecture construite sur le processus de fabrication avancé 18A d'Intel.