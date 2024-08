PC Copilot+ : des machines ARM pénalisées par le manque de… pilotes ?

En mai dernier, Microsoft a annoncé le PC Copilot+, une nouvelle catégorie de PC sous Windows conçue pour les applications d’intelligence artificielle (IA).

Ces ordinateurs personnels sont animés par des puces Snapdragon de Qualcomm basées sur l’architecture ARM. Et cela n’a rien d’anodin, même si Windows pour ARM embarque une couche d’émulation x86, 32 et 64 bits.

Windows 11 permet d’exécuter des applications Windows x64 non modifiées sur des appareils Arm : « cette possibilité d’exécuter des applications x86 et x64 sur des appareils Arm donne aux utilisateurs finaux l’assurance que la majorité de leurs applications et outils existants fonctionneront correctement, même sur les nouveaux appareils alimentés par Arm », explique Microsoft.

Mais cela ne vaut pas pour les pilotes. Dès lors, impossible d’utiliser directement, à partir d’un PC Copilot+, une imprimante nécessitant des pilotes, mais pour laquelle une version ARM n’existe pas, comme le relèvent nos confrères de MacGeneration. Et de pointer une conversation sur Reddit dédiée au sujet, en soulignant que « les retours montrent que certains fabricants (comme Brother) ne comptent pas proposer de pilotes pour Windows 11 ARM pour le moment ». Ce qui ne laisse finalement, comme garantie de succès, que les imprimantes compatibles Mopria.

Acer compte parmi les partenaires de lancement des PC Copilot+. Bien inspiré, le constructeur a invité les services informatiques à tester la compatibilité avant de déployer ces appareils dans l’entreprise : « les services informatiques doivent effectuer des tests de compatibilité pour s’assurer que tous les logiciels et applications utilisés par l’entreprise sont compatibles avec Windows 11 et les fonctions d’intelligence artificielle des PC Copilot+ ».