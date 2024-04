IA générative : pourquoi l’inférence sur CPU prend de l’ampleur

Quand il est question d’IA générative et de grands modèles de langage, difficile de ne pas évoquer Nvidia. Le concepteur fabless d’accélérateurs de calcul est devenu la coqueluche des marchés financiers à raison. Il a su imposer à la fois ses GPU et les logiciels qui vont avec. À tel point que les concurrents, certes en retard, ne sont pas visibles. « Si l’on pouvait arrêter avec l’obsession Nvidia, cela me rendrait service. Les MI300 d’AMD sont excellents, testez-les dès que vous pouvez », conseille Julien Simon, Chief Evangelist d’Hugging Face, lors de la Grosse conf », un événement organisé par OCTO Technology, une filiale d’Accenture.

Il faut dire que les produits concurrents tels que les MI300, MI300X ou MI250 ne semblent pas accessibles en grande quantité. C’est également vrai pour les cartes Nvidia, notent la plupart des interlocuteurs du MagIT.

« Les GPU font l’objet d’une forte demande et ne sont pas disponibles sur le marché », signale Sudha Raghavan, vice-présidente senior plateformes développeur et conteneurs chez Oracle.

« Nous avons un pipeline qui se remplit à vitesse grand V, mais il n’est pas toujours évident de se procurer les GPU », confirme Adrienne Jan, Chief Product Officer chez Scaleway.

Le GPU, une ressource rare Très coûteux à l’unité (de 10 à 40 000 dollars), gourmand en énergie, encombrants dans les data centers, les fournisseurs de cloud ont toutes les bonnes raisons du monde de proposer des alternatives aux GPU Nvidia, tout du moins pour certaines opérations. Google Cloud, avec ses TPU, et AWS, avec Trainium ont déjà conçu des puces spécialisées pour l’entraînement de modèles d’IA et d’IA générative. Or, « l’enjeu, c’est l’inférence » ne cessait de répéter Éric Biernat, le directeur de l’IA chez OCTO Technology. L’inférence est l’étape pendant laquelle un modèle d’IA est exécuté pour accomplir une tâche particulière. Cette étape devient essentielle dans la mise en production des agents et autres copilotes propulsés à l’IA générative. « L’inférence, c’est 80 à 90 % du coût d’un projet », signale Julien Simon, lors de la Gross conf ». Chez Nvidia, il s’agit d’exploiter des cartes comme les A10, L4, les L40 et L40S. Elles n’ont ni la puissance ni la consommation des cartes H100 ou A100, mais suffisent pour exécuter des LLM de taille moyenne en production. Pour les ténors du genre, les GPU A100 et H100 demeurent essentiels. Quant aux GPU d’anciennes générations, telles les V100 et les T4, ils demeurent plus facilement disponibles, mais la quantité de VRAM ou encore la version des kernels prise en charge par les cartes peuvent causer des problèmes.

Ampere défend les capacités de ses CPU « cloud native » Pour autant, ne serait-il pas possible d’utiliser des puces largement disponibles pour inférer les modèles ? Si répond Ampere Computing, les CPU taillés pour le cloud. S’il ne prétend pas remplacer les cartes Nvidia à l’entraînement, Victor Jakubiuk, Head of AI chez Ampere Computing, pense qu’il y a une place pour ses processeurs pour l’inférence de modèles de petite taille. « Les GPU sont des bonnes plateformes pour entraîner des modèles, mais ils sont inefficients en matière de consommation d’énergie à l’inférence », avance-t-il. « Si vous multipliez les GPU pour l’inférence, cette inefficience se multiplie aussi ». Aussi, Victor Jakubiuk pointe du doigt le fait que les middlewares au cœur des GPU sont fermés ou reposent sur des briques propriétaires. « Nous avons fait en sorte que les piles logicielles open source nécessaires à l’inférence soient compatibles avec nos processeurs cloud native : TensorFlow, PyTorch, ONNX, etc. Le déploiement est d’ailleurs plus simple ». Pour la même puissance électrique d’un mégawatt, Ampere prétend qu’il peut faire tenir 2400 serveurs équipés de puces Ampere Altra dans 60 racks quand Nvidia fait tenir un 1 DGX H100 par rack. Selon lui, le tout reviendrait à un peu moins de 20 millions de dollars, quand l’achat de 60 DGX H100 reviendrait à 27 millions de dollars. Un DGX H100 réclamerait une puissance de 10 Kilowatts. « Le TDP de nos processeurs est compris entre 200 – 300 Watts », assure Victor Jakubiuk. « Cela veut dire que vous pouvez ajouter e de nos serveurs dans un seul rack pour une même puissance électrique. Si vous avez plus de serveurs, vous pouvez déployer plus de VM et servir davantage de clients ». « Les poids des modèles n’ont pas à être subdivisés entre plusieurs GPU, tout peut tenir dans la RAM sur la carte mère qui accueille le CPU. Les technologies GDDR6 et HBM3 sont plus rapides, mais vous le payez en consommation et en gestion de la quantité », argumente-t-il. Quand il faut au moins quatre GPU Nvidia A100 de 80 Go pour exécuter un modèle comme Falcon 180B, théoriquement, deux Ampere Altra Max (128 cœurs chacun) et 1 To de RAM DDR4 devraient obtenir des performances similaires. Quoi que, ce scénario semble peu adapté aux besoins des entreprises, selon Victor Jakubiuk. « Sur un processeur Ampere, un modèle Mistral 7B bénéficie jusqu’à 80 % d’augmentation du rapport prix performance », ajoute-t-il. « C’est d’ailleurs ce que font les entreprises : elles peuvent fine-tuner de petits modèles et obtenir des performances intéressantes pour leur cas d’usage ». Ampere a déjà convaincu Oracle. « Nous essayons des CPU dès que c’est possible », avance Sudha Raghavan. « En interne, nous testons l’inférence de modèles jusqu’à 7 milliards de paramètres sur des puces Ampere, ce qui nous permet d’obtenir des performances similaires à un coût énergétique bien plus faible », indique-t-elle. Par exemple, Oracle a fine tuné un modèle de 7 milliards de paramètres et l’a intégré dans une architecture RAG à des fins de support. Ce n’est toutefois pas encore en production. « Nous expérimentons encore, mais nous pensons qu’il y a une place pour instances de GPU et de CPU ». Pour l’heure, le rapport prix-performance est quasi identique à un GPU, « mais le rapport performance par watt est largement en faveur des CPU Ampere », avance Sudha Raghavan d’Oracle. De son côté, Scaleway vient de lancer des instances managées basées sur Kubernetes propulsées par des cartes H100 et L4 ainsi que des instances ARM généralistes propulsées par les puces Ampere. « La prochaine étape, c’est aussi de proposer une option avec des CPU pour l’IA », anticipe la Chief Product Officer chez. « Les retours que nous avons obtenus des clients est qu’ils vont utiliser un mix entre des instances CPU et GPU suivant les cas d’usage. Par exemple, l’analyse de sentiments sur les réseaux sociaux réclame un modèle assez simple qui peut s’exécuter sur CPU », note-t-elle.