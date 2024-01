Processeurs : Intel montre enfin des signes de relance

Intel renoue timidement avec la croissance. À l’occasion de la publication de ses derniers résultats financiers, le fondeur se félicite d’avoir terminé ce trimestre avec un chiffre d’affaires de 15,4 milliards de dollars soit 10 % meilleur que le résultat trimestriel qu’il affichait il y a un an. En revanche, son CA annuel de 54,2 milliards de dollars demeure 14 % inférieur à celui de l’année dernière.

De fait, si le dernier trimestre se traduit par un bénéfice net de 2,7 mds $ (contre une perte de 700 millions, il y a un an), le bénéfice annuel tombe à 1,7 md $ une fois retranchées les pertes des trois autres trimestres de l’année écoulée.

Wall Street, qui s’attendait à un résultat trimestriel de 15,16 mds $, a applaudi la performance, mais a déchanté à la lecture des pronostics d’Intel pour son prochain semestre. Le fondeur estime qu’il réalisera d’ici à mars prochain un CA compris entre 12,2 et 13,2 mds $, alors que les analystes financiers tablaient plutôt sur 14,24 mds $.

Core pour PC, oui, mais Xeon pour serveurs, pas encore

Dans le détail, les bons résultats d’Intel s’expliquent ce trimestre par une reprise quasiment inespérée du marché des PC. Ses puces Core pour machines clientes ont ainsi vu leurs ventes bondir de 33 % pour atteindre 8,8 mds $.

En revanche ses processeurs Xeon pour serveurs ont réalisé une contre-performance : les 4 mds $ rapportés par leurs ventes constituent un résultat 10 % inférieur à celui de l’année dernière. Il en va de même pour ses puces dédiées aux équipements réseau et serveurs Edge, dont les ventes chiffrées à 1,5 md $ sont inférieures de 24 % à celles de l’année dernière.

Sur l’année, les ventes de puces pour PC ont rapporté 29,3 mds $ (8 % de moins que l’année précédente), celles pour serveurs 15,5 milliards (-20 %) et celles pour équipements réseau plus edge 5,8 mds $ (-31 %).

Il faudra attendre encore un peu pour comparer ces résultats à ceux d’AMD, le concurrent direct d’Intel sur tous ces marchés. Lors du trimestre précédent, AMD affichait un CA global de 5,8 mds $ (+4 % en un an). Celui-ci se répartissait en 1,6 md $ générés par les ventes de processeurs Epyc pour serveurs (pas d’évolution sur un an), 1,5 md $ pour les processeurs Ryzen dédiés aux PC (+42 %), 1,5 md $ pour les GPU graphiques Radeon (-8 %) et 1,2 md $ pour les puces dédiées aux équipements embarqués (-5 %).