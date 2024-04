ERP : Mark Moffat, le CEO qui veut faire entrer IFS dans la cour des très grands

Portrait – Mark Moffat est écossais. La météo sur Paris semble s’être mise au diapason ce jour-là. Des giboulées brutales s’abattent sur les baies vitrées de l’atrium où se déroule l’évènement d’IFS, suivies de temps calmes, plus sereins. Serein et calme, le nouveau PDG d’IFS l’est face aux clients français qu’il est venu visiter. Décontracté aussi, avec un pull beige, sobre, et une paire de baskets.

Mais derrière ce tempérament au premier abord réservé, c’est un manager tout sauf mitigé qui se confie en aparté au MagIT.

Portrait et secrets de celui qui s’est fixé comme mission de faire passer l’éditeur d’origine suédoise du statut de challenger à celui de leader, capable de jouer dans la même catégorie que des géants américains comme Salesforce et Workday.

L’Écossais a en tout cas amené avec lui une autre manière de penser « en plus grand ». Lui ne le dira pas, mais d’autres le disent sans détour. IFS est à un croisement. Certains en interne se voyaient encore comme un « petit éditeur » (sic) par rapport à SAP ou à Oracle. « Parfois on se demandait jusqu’où on pouvait aller. Pouvait-on vraiment faire cela, parce qu’on était petit ? », se souvient une collaboratrice. Mark Moffat a clos le débat. IFS dépasse le milliard et demi de revenus et vise beaucoup plus. « La question ne pose plus avec le nouvel état d’esprit [qu’il a insufflé] ».

En clair : faire entrer de nouvelles compétences chez IFS, tout en préservant l’expérience interne. Trouver un juste équilibre entre ceux qui ont fait l’éditeur jusqu’ici et ceux qui – avec des capacités et des aptitudes qui peuvent être très différentes – doivent l’amener au niveau supérieur. Et amalgamer le tout.

Ce qu’il entend faire en revanche, et qui fait partie de sa « signature » (« a feature of me », dit-il) c’est construire de nouvelles « équipes hautement performantes » et « une communauté de personnes, avec un esprit commun, qui agissent d’une manière conjointe et cohérente ».

La raison en est simple. En grossissant, le lien de proximité devient de plus en plus dur à garder. Il faut donc redoubler d’efforts. « Les clients que j’ai rencontrés m’ont dit que c’était une de leurs inquiétudes […] C’est une chose que nous devons farouchement préserver en grandissant ».

« Même quand j’avais des fonctions de direction chez PWC, j’insistais pour passer 50 % de mon temps sur le terrain », souligne-t-il. « Je crois fondamentalement que si l’on est très proche des clients, qu’on écoute ce qu’ils ont à dire (ce qu’ils aiment et ce qu’ils ne veulent pas) et qu’on leur répond, alors on ne peut pas se tromper. […] C’est assez simple comme recette ».

Des réponses « bateaux » ? Oui et non. Car Mark Moffat les applique.

Quand on lui pose la question de sa « pate », Mark Moffat réfléchit, mais il n’hésite pas longtemps. Sa méthode, dit-il, repose principalement sur deux piliers : la proximité avec les clients, et le collectif.

Foot américain à l’écossaise

Mark Moffat est fan de sports. Mais plutôt que du rugby, c’est du foot américain qu’il tire une forme d’inspiration pour son management, même s’il insiste sur le fait qu’il n’a pas connu « un mentor, mais une trentaine de personnes » qui ont eu une influence sur sa carrière et avec qui il a gardé contact.

« Je prends les conseils de tous ceux qui m’en donnent. Je les écoute toujours et je les utilise de la manière qui me semble la plus appropriée. Je suis très attaché aux échanges », explique-t-il. Reste que « l’une des personnes qui m’ont le plus marqué », et qu’il utilise comme exemple en interne, est un entraîneur de football universitaire américain, Jim Harbaugh. « C’est quelqu’un que je trouve vraiment remarquable », souffle Mark Moffat.

« Who's got it better than us ?... NOBODY ! » Jim HarbaughCoach de football américain universitaire

Inconnu en Europe, Jim Harbaugh a la réputation d’être un coach qui travaille très dur, un homme « simple », qui met le groupe au-dessus des individualités. Et passé expert dans les formules chocs.

Une de ses tirades les plus célèbres aux États-Unis est une question « Qui a plus que nous ?!? » (« Who's got it better than us? ») à laquelle la réponse est inlassablement « PERSONNE !!! ».

« Cela a l’air basique. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans », explique le CEO. « Il dit “Soyez positifs. Soyez heureux. Soyez reconnaissants de ce que vous avez plutôt que regretter ce que vous n’avez pas” ». Mark Moffat a clôturé son « sales kickoff » en s’en inspirant. « Regardez-nous. On a fait +30 % en un an. Nous avons une communauté très engagée. On dépasse le milliard. On gagne (notre taux de réussite face à la concurrence est de 60 % à 70 %). Nous sommes des challengers. C’est un dur labeur qui nous attend. Mais, hé ! “who's got it better than us ?!?!” ».

Une autre expression de Jim Harbuck a marqué Mark Moffat : « attaquez chaque journée avec un enthousiasme sans précédent dans l’histoire de l’Humanité ». (« Attack every single day with an enthusiasm unknown to mankind »).

Un hyper optimisme, volontaire, qui rappelle aussi que « chaque jour est un nouveau départ. Hier n’est plus là. Alors, regardez devant », martèle le CEO d’IFS.