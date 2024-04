Les fondations open source vues d’un bon œil par les investisseurs (Serena Capital)

Dans son étude « Commercial Open Source Report 2024 », publiée le 24 avril, Serena Capital s’est intéressé de près aux tendances de financement de ce que le fonds nomme l’open source commerciale (Commercial Open Source ou COSS).

Le VC, qui a financé entre autres Dataiku, Odaseva ou Malt distingue l’open source commerciale des logiciels open source sans support spécifique (FOSS) et des gratuiciels (freeware), accessibles gratuitement, mais propriétaires et potentiellement payants suivant certaines limites.

« Les entreprises qui proposent des logiciels open source commerciaux offrent un code source ouvert auquel on peut accéder et qu’on peut utiliser sans frais initiaux. Toutefois, elles peuvent facturer des services supplémentaires, des fonctionnalités ou une utilisation au-delà d’un certain point », décrit Matthieu Lavergne, Partenaire chez Serena, dans une note adressée aux rédactions.

C’est le modèle privilégié par bon nombre d’éditeurs, dont Confluent, Red Hat, Databricks ou encore GitLab… et par les investisseurs.

Selon le travail mené par Serena, 9,5 % des 500 dépôts les plus populaires sur GitHub sont issus éditeurs de solutions Open Core supporté financièrement par des fonds d’investissement. En revanche, ces acteurs seraient particulièrement influents auprès de la communauté et des entreprises.

Interrogé par Serena, Miguel Valdés, directeur marketing produit chez Kotzilla et fondateur de Bonitasoft, anticipe pour sa part des « investissements substantiels » dans les outils de développement puisque ces derniers bénéficient d’innovations grâce à l’intelligence artificielle générative et à l’automatisation.

Les 20 dépôts GitHub les plus populaires en étoile sont majoritairement consacrés à des outils de développements, puis de manière égale à l’IA, l’observabilité , la modern data stack et les applications métiers. En nombre de contributeurs, le top 20 des dépôts concerne des outils de développement, la modern data stack, les applications métiers et le DevOps.

Les 20 entreprises qui ont bénéficié des plus gros financements en 2023 œuvrent dans les domaines de « la modern data stack » (40 %), l’observabilité (20 %), l’IA (15 %) et le DevOps (15 %).

L’aval des fondations open source compte pour les investisseurs

La maturité d’une entreprise n’est pas non plus un critère de financement évident. En revanche, une société plus âgée a logiquement plus de chance d’avoir obtenu davantage de contributions de la part de la communauté, et de bénéficier d’une plus grande fidélité de sa part.

Qu’en est-il du rôle des fondations open source dans la prise de décision des investisseurs ? Les investisseurs auraient-ils tendance à favoriser les éditeurs qui pourraient, au moment de croître, rendre propriétaire la licence du produit qu’il propose ? Pas forcément, dit Serena, chiffres à l’appui.

Ainsi, près de la moitié des entreprises COSS dans lesquels les VC ont le plus investis ont donné leur projet à une fondation open source ou appuient leur solution sur une solution maintenue par une fondation.

Et cette portion représente les entreprises qui ont bénéficié davantage de fonds. Ainsi, 39 % des entreprises qui ont donné leur projet ou contribuent à un projet au sein d’une fondation ont levé plus de 100 millions de dollars, tandis que 38 % se situeraient dans la fourchette comprise entre 55 et 100 millions de dollars.

« L’engagement auprès des fondations est souvent considéré comme un facteur positif par les investisseurs et peut conduire à des résultats plus fructueux, ce qui suggère une voie stratégique pour les nouvelles entreprises COSS visant à améliorer leurs perspectives de financement et leur stabilité sur le marché », note Matthieu Lavergne.

De leur côté, les fondations open source dont Apache Foundation et Linux Foundation constatent que les entreprises, y compris les grands comptes, veulent s’appuyer sur des solutions soutenues par des fondations « neutres » par rapport à l’éditeur.

Le partenaire de Serena n’est pourtant pas certain de savoir si l’engagement auprès d’une fondation est un facteur d’investissement pour un VC ou si les entreprises ayant reçu davantage de fonds sont plus enclins à contribuer en retour aux projets FOSS.

Quoi qu’il en soit, les entreprises COSS misent en premier lieu sur des licences permissives. Selon Serena, les 20 entreprises ayant reçu le plus de financement privilégient les licences conformes aux propriétés définies par l’Open Source Initiative dans près de 65 % des cas. Dans 20 % des cas, elles utilisent des licences copylefts. Seulement 10 % des licences utilisées ne sont pas conformes à l’OSI dans cette catégorie.

Les décisions prises par MongoDB, HashiCorp, Redis ou Elastic seraient donc minoritaires. « Les licences permissives restent dominantes malgré les débats sur les licences hybrides », note Mathieu Lavergne.