CX : Avaya regarde à nouveau vers l’avenir

Le PDG d’Avaya, Alan Masarek, tient à rassurer ses clients de longue date : son entreprise va de l’avant de manière résolue, malgré les problèmes financiers et les restructurations dus aux faillites qu’elle a connus par le passé.

Avaya acquiert des entreprises, forme des partenariats et construit sa propre offre de centre de contact dans le cloud (CCaaS) appelée Avaya Experience Platform (AXP), liste-t-il.

Les intégrations et partenariats annoncés cette semaine visent à permettre une plus grande flexibilité, à prendre en charge les environnements hybrides cloud/on-prem, et à intégrer des capacités d’IA générative comme les bots et les outils d’assistance aux agents.

Rachat de Edify Avaya a également racheté Edify pour améliorer ses capacités de gestion des parcours clients et d’analytique au sein d’AXP, en se dotant d’outils de workflow low-code. Le rachat lui permet également de récupérer les talents techniques de cette société. Les concurrents d’Avaya dans le domaine des centres de contact cloud, comme Genesys et Nice CXone, ont eux aussi ajouté à leurs plateformes des fonctions de gestion du parcours client (parfois appelées orchestration des parcours). Ces outils aident les centres de contact à suivre leurs clients quand ils passent d’un canal de communication à un autre (canaux numériques et téléphoniques) et à automatiser des étapes pour résoudre plus efficacement leurs problèmes. L’analytique examine les flux des clients à travers ces canaux pour identifier les goulets d’étranglement et déterminer les moyens d’améliorer le service.