Copilot+ PC : Microsoft lance une gamme de PC infusés à l’Intelligence artificielle

Microsoft lance une nouvelle catégorie de PC, infusés à l’Intelligence artificielle, les Copilot+ PC. Les principaux fabricants du marché sortiront leurs modèles le 18 juin.

Les Copilot+ PC pourront faire tourner une IA en local ou interroger Azure OpenAI en fonction des cas. Le but, en fonction des usages, est de diminuer les temps de latence et d’assurer le respect de la vie privée, avance Microsoft.

Le processeur ARM Snapdragon X Elite de Qualcomm équipera les premiers appareils en attendant qu’Intel et AMD lancent des puces compatibles. Intel prévoit de livrer son processeur Copilot+, nom de code « Lunar Lake », au cours du troisième trimestre.

En attendant, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et Samsung ouvrent les précommandes pour des Copilot+ PC basés sur le processeur ARM de Qualcomm. Le modèle de Microsoft fera partie de sa gamme Surface.

« La discussion nuancée sur l’attribution d’un PC IA et de Copilot+ limitera l’adoption à grande échelle, car les entreprises évaluent les coûts par rapport aux avantages », confirme Andrew Hewitt, Analyste Principal chez Forrester. « Il est également important de noter que les fonctionnalités de Copilot+ sont aujourd’hui disponibles sur les PC basés sur ARM – l’inclusion sur x86 amplifiera d’autant plus l’adoption ».

Les entreprises ont tendance à être des acheteurs prudents. Les ventes pourraient en revanche décoller lorsqu’Intel, un nom plus familier au sein des grands groupes, lancera sa puce pour Copilot+ PC. Mais là encore, le succès dépendra du prix et de la manière dont Lunar Lake se comportera en comparaison de celle de Qualcomm.

Plus important encore, Microsoft confirme que les applications d’Office 365 (Teams, Word, PowerPoint, Outlook, Excel, etc.) fonctionneront nativement sur la puce ARM de Qualcomm.

L’annonce de Copilot+ PC a été bien accueillie. Certains éditeurs comme Adobe et Zoom ont déjà annoncé qu’ils prendraient en charge ces nouveaux Windows ARM. Slack, de Salesforce, les rejoindra plus tard dans l’année.

Microsoft a retravaillé Windows pour qu’il fonctionne avec le CPU, le GPU et le NPU (Neural Processing Unit) de Snapdragon. Mais dans le passé, ce type de « révisions » a pu entraîner des problèmes de compatibilité, notamment au niveau des drivers qui connectent l’OS aux matériels (imprimantes, carte réseau, etc.).

Les entreprises ne se contenteront pas de comparer Microsoft et Apple, ou Intel et Qualcomm. Elles s’intéresseront également à la manière dont les logiciels qu’elles utilisent fonctionneront sur les Copilot+ PC sous ARM.

Une IA encore modeste

L’autre défi sera de prouver l’intérêt d’avoir un PC infusé à l’IA. Or aujourd’hui, les fonctionnalités à base d’IA présentées par Microsoft dans ses Copilot+ PC restent assez modestes.

« Recall est l’équivalent sous Windows du Time Machine sur Mac. Mais en plus performant. » Yann SerraResponsable de Rubrique au MagIT

L’une des plus intéressantes est certainement la fonction « Recall », qui permet de mémoriser – sous la forme d’une timeline de vignettes et de captures d’écran – ce que l’utilisateur a vu et fait sur le PC (documents, images, vidéos et sites web) pour retrouver plus facilement ses contenus.

« Les Copilot+ PC organiseront l’information en fonction de l’expérience et des associations propres à chacun d’entre nous, à l’instar d’une mémoire photographique. Recall rappelle à votre souvenir des éléments que vous aviez oubliés », explique Microsoft. Recall exploite « l’index sémantique » propre à chaque utilisateur. La fonctionnalité pourra être mise en pause, paramétrée ou désactivée pour certaines applications ou certains sites.

« Recall est l’équivalent sous Windows du Time Machine sur Mac. Mais en plus performant : il permet de rejouer ce qu’il se passait à l’écran », relate Yann Serra, notre journaliste présent au Dell World 2024 qui a pu tester la fonctionnalité.

Selon un démonstrateur interrogé par LeMagIT sur un stand dédié au produit, Recall serait très utile, par exemple pour revenir copier-coller un texte que l’on se souvient avoir saisi un jour dans une fenêtre, mais dont on a totalement perdu la trace.

Parmi les autres fonctionnalités, Cocreator permettra de générer des images et Live Captions traduira en temps réel (en anglais) des données audio depuis plus de 40 langues sources.

Et évidemment, on retrouvera l’assistant Copilot, bientôt motorisé par GPT-4o.

Ces fonctionnalités sont certes prometteuses. Mais les entreprises pourraient vouloir plus que cela au regard du prix actuel des machines. Le succès de cette gamme Copilot+ PC dépendra donc certainement de ce que les éditeurs feront et imagineront avec cette IA en local.

Avec Antone Gonsalves