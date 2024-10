IA : Adobe présente son outil de génération de vidéos à destination des entreprises

La famille Firefly de modèles d’Intelligence artificielle générative d’Adobe s’élargit. L’éditeur vient de sortir, en bêta publique, un nouvel outil de génération de vidéo. Destiné aux entreprises, Adobe assure qu’il respecte les droits d’auteur.

Génération de vidéos

Dans cet outil, Generative Extend (dans Premier Pro) permet, comme son nom l’indique, « d’étendre » des clips pour couvrir d’éventuels trous dans des séquences, rallonger des prises ou rendre les transitions plus fluides.

« Text to Video » et « Image to Video » (bêta publique limitée dans la web app Firefly). Le premier génère des vidéos à partir de prompts, ainsi que des plans de coupe (B-roll). Le second transforme des images en clips.

De plus en plus d’éditeurs s’intéressent à ce type d’IA multimodale et en particulier à la génération de vidéos. Plus tôt cette année, OpenAI a par exemple montré quelques fonctionnalités de sa future IA « Sora ». Et début octobre, Meta a fait la promotion de Movie Gen.

Les deux sont très semblables, en termes de fonctionnalité, à ce que promet Adobe.

Adobe infuse également l’IA dans InDesign, que ce soit pour changer les dimensions d’une image (et générer les parties manquantes) ou générer totalement une image avec un prompt. La fonctionnalité est disponible en bêta depuis avril.