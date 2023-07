La « Content Supply Chain », nouvel eldorado d’Adobe

Le concept ne parle peut-être pas encore à tout le monde dans l’univers marketing et CX. Pourtant, la « Content Supply Chain » a été le fil directeur du Adobe Summit EMEA qui s’est tenu début juin à Londres.

Et pour cause, elle résume à elle seule les grandes lignes de la stratégie d’Adobe et de sa gamme – de Creative Cloud (outils pour créatifs) à Experience Cloud (marketing digital) en passant par Workfront (gestion de projets) ou Firefly (IA générative).

Qu’est-ce donc que la « Content Supply Chain » ?

La « chaîne logistique du contenu » désigne tout le « cycle de vie » (sic) des contenus numériques créés et utilisés par une entreprise pour ses diverses communications et ses actions commerciales.

Cette chaîne va de la création, au stockage (DAM, etc.), à la modification et à la déclinaison (stratégie de personnalisation) jusqu’à la diffusion (sites webs, réseaux sociaux, mailings, publicités, PLV, etc.) ; le tout dans un cadre maitrisé (gouvernance) et de manière collaborative au sein d’une équipe, entre départements, et avec des partenaires extérieurs (free-lance, agence, etc.).

« Dans la plupart des entreprises, la content supply chain s’apparente à un réseau de workflows et de systèmes déconnectés souvent chaotiques », affirme Adobe. Or dans le même temps, la demande de contenus explose sous les influences cumulées de l’ultra-personnalisation d’une part et de la multiplication des canaux de diffusion d’autre part, note Lionel Lemoine, Solution Consulting pour l’Europe de l’Ouest et du Sud chez Adobe.