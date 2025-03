Adobe rejoint la mêlée de l’IA agentique

Adobe lance à son tour des agents IA. Lors de son grand évènement annuel (Adobe Summit), l’éditeur en a dévoilé 10, pré-paramétrés, liés à Experience Platform, ainsi qu’un outil d’orchestration pour les coordonner et les superviser.

En mettant un pied dans l’IA agentique, Adobe rejoint des acteurs comme Salesforce, Qualtrics ou ServiceNow dans le secteur de l’expérience client (CX), comme OpenAI ou Anthropic dans l’IA, comme Oracle et SAP dans l’ERP et comme les géants du cloud AWS, Google et Microsoft.

L’IA agentique n’en est qu’à ses débuts, mais la plupart des éditeurs la voient comme la prochaine étape de l’Intelligence artificielle à ne surtout pas manquer. Pour rappel, un agent est capable d’effectuer de manière automatique des tâches, définies de manière autonome (et non pas nécessairement avec une suite de règles établies en amont), généralement sous la surveillance d’un humain.

Les agents d’Adobe s’appuient sur Experience Platform, la couche de données d’Experience Manager. Ce sont les derniers-nés de la grande famille de l’IA d’Adobe pour le marketing, le e-commerce et l’expérience web globale : moteur de recommandation, génération d’image (Firefly), etc.

Ces agents agrègent et jettent aujourd’hui des ponts entre tous ces outils, dont certains ont été des précurseurs, assure Liz Miller, analyste chez Constellation Research. Pour elle, Adobe est même l’acteur du CX qui « a probablement l’une des stratégies d’IA les plus singulières et les plus pérennes ».

Les agents automatisent les workflows CX Les agents d’Adobe Experience Platform se focaliseront sur l’aide à la personnalisation des audiences, à la production de contenus, à l’optimisation du parcours client, à l’intégration des données et au développement de produits. L’éditeur espère que ces IA feront passer la personnalisation de l’expérience à une tout autre échelle. « Les marques ne se contentent plus de présenter des publicités [ciblées] aux clients », lance Anjul Bhambhri, SVP d’Adobe Experience Cloud. « Elles veillent à ce que toutes les interactions avec le client, à chacun des points de contact numériques, soient pertinentes : achat, retour, traitement des commandes, expédition. » Les agents, donc, devraient les y aider.