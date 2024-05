5G privée : une étude compare les bénéfices réels aux attentes

L’une des stratégies réseau les plus intéressantes parmi celles apparues ces dernières années est l’utilisation de la 5G privée comme alternative au réseau fixe ou au Wifi.

L’idée de base est de prendre une technologie qui s’est développée au cours de la dernière décennie pour les services mobiles et de l’appliquer pour répondre aux problèmes de couverture, de bande passante et de sécurité auxquels sont confrontées les entreprises. La technologie 5G est loin d’être nouvelle, puisqu’elle a été lancée dans les réseaux mobiles commerciaux il y a plus de cinq ans.

Mais son utilisation pour les réseaux privés d’entreprise est un développement plus récent, qui a commencé à prendre de l’ampleur au cours de l’année écoulée. Les premiers cas d’usage concernent des applications lourdes de mise en réseau d’équipements connectés sur des sites industriels ou sur des sites inaccessibles à une connexion câblée. Ces cas d’usage stimulent actuellement une phase d’adoption qui devrait durer pendant encore un bon moment.

En mai, le cabinet d’études ESG, filiale du groupe TechTarget dont fait également partie LeMagIT, a réalisé une enquête sur l’adoption de la 5G privée afin d’évaluer les priorités et les résultats des entreprises occidentales ayant envisagé de déployer cette technologie. ESG a pu comparer dans quelle mesure les résultats correspondaient aux attentes et comment les opinions sur diverses questions connexes évoluaient une fois le déploiement abouti.

En substance, les déploiements privés de la 5G apportent des bénéfices, à la fois techniques et dans les cas d’usage, même s’il ne s’agit pas toujours des avantages que les entreprises avaient imaginés.

Les bénéfices techniques globalement au rendez-vous Les bénéfices techniques attendus pour la 5G privée sont une zone de couverture plus étendue, une densité d’appareils plus élevée, une plus grande disponibilité et un débit plus élevé. Selon cette étude, les bénéfices techniques principalement attendus pour la 5G privée sont une zone de couverture plus étendue, une densité d’appareils plus élevée, une plus grande disponibilité et un débit plus élevé. La moitié des entreprises qui ont terminé leur déploiement ont indiqué que ces objectifs avaient été atteints. Ce résultat est globalement encourageant, l’expérience semble bien correspondre aux attentes techniques. Il y a cependant un bénéfice technique qui était parfois attendu, mais qui se concrétise peu en pratique. Plus de la moitié des entreprises qui espéraient ainsi pouvoir s’interconnecter avec des services d’opérateurs mobiles ont dû faire le constat désagréable que cela n’est possible que dans des cas exceptionnels. À l’inverse, il y a de bonnes surprises. Plus de la moitié des entreprises qui ont déjà déployé un réseau 5G privé constatent un accroissement de la sécurité, alors que moins de la moitié des entreprises pensaient que ce serait possible.

Désillusion concernant les promesses de cas d’usage C’est sur les cas d’usage que l’on note le moins d’adéquations entre les attentes et les bénéfices effectivement constatés. Ainsi, La 5G privée portait la double promesse d’obtenir plus d’informations en temps réel sur les activités et aussi celle de faciliter le déploiement d’activités inédites. Or, dans ces deux domaines, les entreprises qui ont achevé le déploiement d’un réseau 5G privé indiquent que ces buts ne sont atteints que dans une très faible mesure. C’est plus particulièrement le cas des grandes entreprises comptant plus de 10 000 salariés. Les deux tiers d’entre elles visaient un relevé de leurs activités en temps réel. Moins d’un tiers d’entre elles sont parvenues à quelque chose. En revanche, plus de la moitié des entreprises qui ont déployé un réseau 5G privé ont constaté une amélioration de la productivité, et ce, bien au-delà des niveaux attendus. Bref, techniquement, la 5G privée tient ses promesses, mais les cas d’usage sont à réviser.