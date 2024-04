Finalement, qu’apporte vraiment la 5G par rapport à la 4G ?

Dans un monde parfait, chaque génération d’infrastructure dans les télécommunications mobiles améliore les caractéristiques des précédentes et, même, résout les problèmes des générations précédentes. Dans le cas des quatrième et cinquième générations de téléphonie mobile, la 5G vise à dépasser les objectifs de la 4G en matière de vitesse, de temps de latence et de densité cellulaire. Mais dans quelles mesures y parvient-elle vraiment ?

Arrivée dans les années 2010, la 4G est devenue omniprésente en l’espace d’une décennie. Ses promesses techniques comprenaient une meilleure densité cellulaire, des fonctions VoIP et une bande passante plus large. Pendant l’âge d’or de la 4G, est arrivé le LTE. Il s’agit d’une extension de la 4G pour gérer différents types de trafic, notamment l’IoT et les flux de données professionnels. La 5G est arrivée à la toute fin des années 2010 avec des vitesses de réseau nettement plus élevées et la possibilité de communiquer des données en temps réel.

La 5G introduit de nouvelles techniques qui visent à mieux concrétiser les promesses précédentes : la segmentation du réseau, le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM), ou encore le Massive Multiple Input, Multiple Output (MU-MIMO). Elle s’accompagne aussi d’une nouvelle norme appelée 5G New Radio (5G NR), destinée à remplacer le LTE. La 5G NR permet notamment de réaliser des économies d’énergie plus importantes pour les appareils connectés, en sollicitant leurs émissions de manière plus optimale.

Des fréquences plus ou moins nouvelles

Même s’il s’agit d’un choix technique qui ne dépend pas intrinsèquement de son fonctionnement, la 5G utilise éventuellement des bandes de fréquences plus denses pour ses communications. Plus la fréquence est élevée, plus le nombre de données transportées en une fraction de temps est physiquement élevé. En revanche, utiliser une fréquence plus élevée réduit le périmètre d’une antenne et suscite l’inquiétude des utilisateurs qui redoutent que les ondes plus énergiques finissent par poser un problème de santé.

En France, la 5G utilise de préférence la nouvelle bande de fréquence qui s’étend de 3 490 à 3 790 MHz. Sur les sites industriels, elle pourra à terme utiliser des fréquences aux alentours de 26 000 MHz (26 GHz). La 5G peut aussi être utilisée sur plusieurs bandes de fréquences comprises entre 700 et 2 690 MHz qui étaient déjà utilisées par les générations précédentes. La 5G peut toutefois y avoir des bandes passantes un peu meilleures – c’est-à-dire y communiquer des données plus rapidement – grâce à ses nouvelles technologies. C’est notamment le cas de la bande No 38, qui va de 2 570 à 2 620 MHz, que l’Arcep, le gendarme des télécoms, attribue aux réseaux 5G privés.

Accessoirement, le choix des spectres de fréquences peine à se standardiser en Europe. Dans chaque pays, les bandes de fréquences étaient précédemment accordées à telle ou telle institution qui mettent plus ou moins de temps à pouvoir s’en séparer. Et tel ou tel opérateur local veut avoir la mainmise sur tel ou tel spectre selon des critères territoriaux, qui vont de la nature de ses équipements en place à l’opportunité de diffuser sur des ondes moins sujettes aux interférences.