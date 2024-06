France 2030 veut rendre tangibles les applications de l’informatique quantique

Lors du salon Viva Technology fin mai, le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), bras armé de France 2030, a lancé une campagne de communication avec cinq partenaires privés pour valoriser les investissements publics dans ce domaine prometteur.

L’informatique quantique, qui exploite les propriétés de la physique quantique, suscite de nombreux espoirs : calculs plus puissants, capteurs hypersensibles, communications inviolables, etc. La France ne veut pas manquer ce virage stratégique et a débloqué 1,8 milliard d’euros sur 4 ans dans le cadre de France 2030 (dont 1 milliard financés par l’État).