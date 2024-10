Ordinateur quantique : Quandela veut atteindre les 50 qubits logiques dès 2028

La start-up française Quandela, spécialisée dans le calcul quantique photonique, a présenté sa feuille de route pour 2030. Sur cette période, l’entreprise veut franchir plusieurs étapes cruciales dans le développement de l’informatique quantique.

Objectif 10 000 opérations quantiques par seconde

Parmi les objectifs annoncés, Quandela prévoit d’atteindre les premiers qubits logiques (sans erreur) dès 2025, avant de passer à 50 qubits logiques en 2028.

L’entreprise vise également à industrialiser la production d’ordinateurs quantiques à correction d’erreur d’ici 2030, avec l’ouverture d’une deuxième usine prévue en 2027.

Sur le plan des performances, Quandela ambitionne de multiplier par 25 le nombre d’opérations quantiques par seconde, passant de 400 à 10 000 QOPS. La société compte également développer des bibliothèques de calcul quantique à usage général pour les développeurs d’applications d’ici 2028.

« La roadmap est ambitieuse et crédible au vu des objectifs déjà atteints depuis la fondation de la société en 2017, et de l’excellente performance dans le rapport entre les objectifs atteints et les moyens financiers déployés », assure Niccolo Somaschi, co-fondateur et CEO de Quandela.