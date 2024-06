VeeamON 2024 : les nouvelles fonctions qui arrivent en sauvegarde

La version 13 de Veeam Backup & Replication (VBR), le logiciel de sauvegarde amiral de Veeam, ne devrait pas arriver avant la fin de l’année ; certains disent qu’elle pourrait sortir au premier trimestre 2025. Elle apportera principalement la possibilité d’exécuter enfin le serveur de sauvegarde sur une machine Linux, une intégration avec les logiciels de cybersécurité de Coveware et plus de fonctions de portabilité pour restaurer les données d’une plateforme technique vers une autre.

Avec VBR v13 devrait arriver la console Veeam ONE v13 qui sert à administrer les sauvegardes, celles de VBR, mais aussi de toutes les autres solutions de sauvegardes spécialisées qu’édite Veeam. La nouvelle version v13 intégrera le chatbot d’IA générative Copilot de Microsoft, dans le but de simplifier.

En attendant, les modules fonctionnels de VBR 12 et les autres outils ou services de sauvegarde de Veeam évoluent. Annoncés lors de l’événement annuel VeeamON 2024 qui se tenait cette semaine près de Miami, ils devraient arriver sur le marché dans le courant de l’été.

Aucune de ces nouveautés n’imposera d’augmentation de prix. « Elles s’inséreront naturellement dans la souscription globale à la Veeam Data Platform que paient déjà nos clients », assure Dave Russell, le directeur technique des solutions chez Veeam (en photo). « Le seul élément qui supposera une dépense supplémentaire, ce sont les nouveaux services d’accompagnements en cyberrésilience qui seront proposés par les équipes de Coveware. »

Cet article regroupe les principales solutions attendues.

Prise en charge de MongoDB dans Veeam Backup & Replication Le nouveau module MongoDB dans Veeam Backup & Replication permet de sauvegarder les bases de données à ce format sans passer par les scripts qu’utilisent habituellement les administrateurs de bases de données. Il prend en compte la topologie de la base afin de ne sauvegarder que les données uniques. VBR savait déjà sauvegarder de la même manière la plupart des bases de données SQL. Il était temps que Veeam s’intéresse aux bases NoSQL et, en la matière, l’éditeur a considéré qu’il fallait commencer par MongoDB qui serait la solution la plus fréquemment rencontrée sur le marché. « Nous nous efforçons de proposer des solutions qui vont autant servir aux responsables des sauvegardes qu’aux administrateurs de bases de données (DBA). Avec la console Veeam Explorer, le DBA contrôle l’emplacement de ses sauvegardes et peut restaurer des informations granulaires, chronologiques », commente Michael Cade, le directeur technique des solutions en cloud chez AWS.

Prise en charge d’EntraID dans Veeam Backup & Replication EntraID est la nouvelle génération d’annuaire Active Directory qui fonctionne dans le cloud Azure de Microsoft pour authentifier des utilisateurs qui se connectent à des ressources, des applications SaaS ou encore à Microsoft 365. Ce module permet de sauvegarder les comptes utilisateurs, les groupes, les rôles et même les règles d’accès pour certains services ou applications s’exécutant sur Azure. Veeam Backup & Replication était déjà capable de sauvegarder l’annuaire Active Directory sur site. « Les services d’authentification sont la cible des cybermalfaiteurs qui essaient de les hacker pour obtenir des droits d’accès aux données des entreprises. Ce module a donc vocation à couvrir l’authentification jusque dans les rouages les plus modernes d’Azure. Et s’il est vrai qu’il est possible de réutiliser pour EntraID la licence universelle VUL de Veeam que vous aviez acquise pour Active Directory, notez que le propos de Veeam n’est pas ici de proposer une facilité de migration entre Active Directory et EntraID », note Michael Cade.

Veeam Backup For Microsoft365 v8 La version 8 de cette solution qui sauvegarde les contenus collaboratifs stockés en ligne apporte une fonction d’immuabilité qui verrouille les documents en écriture – et donc contre tout risque de chiffrement malveillant –jusqu’à une date donnée. Mais la nouvelle caractéristique dont Dave Russell est le plus fier est les Pools de proxys. « Voyez les proxys comme des modules qui permettent de déplacer les données de leur origine à notre entrepôt de sauvegardes. Auparavant, il n’y en avait qu’un. À présent, plusieurs fonctionnent en parallèle, ce qui permet d’accélérer les sauvegardes d’un facteur 15 ! Cette accélération est surtout utilisée lors de la première sauvegarde, lorsque toutes les données sont capturées et pas uniquement celles qui ont été créées entretemps », explique-t-il.

Veeam Backup For Salesforce v3 Jusque-là, cette solution se contentait de conserver une copie des données de Salesforce pour les restaurer en cas d’attaque ou d’erreur humaine. À présent, ces sauvegardes sont interrogeables par les fonctions analytiques de Salesforce, comme si elles étaient toujours dans l’application SaaS. « Concrètement, nous proposons de faire de l’archivage. L’idée et que les entreprises ont régulièrement besoin d’aller fouiller dans d’anciennes données pour dresser des bilans d’évolution, des comparatifs, etc. Le problème est que conserver ces données historiques dans Salesforce coûte cher en stockage pour des informations qui ne vont servir qu’épisodiquement. En conservant des archives de ces données dans nos sauvegardes, qui résident sur un stockage bien moins cher, et permettant de les consulter, nous contribuons à réduire les coûts des entreprises », explique Dave Russell.