Sauvegardes : Veeam 23H2 apporte proactivité et surveillance

L’éditeur de solutions de sauvegarde Veeam lance une nouvelle fonctionnalité de restauration proactive des sauvegardes, la protection du stockage objet utilisé en production et un partenariat avec le fournisseur de solutions surveillance Sophos.

Ces annonces concernent la nouvelle version 23H2 de Veeam Data Platform, la suite qui comprend le logiciel phare Veeam Backup & Replication v12.1 ainsi qu’une console de contrôle des infections ou des incidents concernant les données à sauvegarder, Veeam Threat Center.

« Il s’agit plus d’améliorations apportées en réponse aux demandes des clients, que de réelles innovations », commente Steve McDowell, analyste au cabinet d’études NAND Research.

Les rapports sur la posture de sécurité et les résumés de conformité sont affichés au sein de Veeam Threat Center, lequel s’enrichit de nouveaux modules graphiques pour mieux identifier l’information et mieux la partager.

Sophos pour confier la surveillance des sauvegardes à un tiers

Toujours au chapitre de la cybersécurité, l’intégration avec la solution Managed Detection and Response de Sophos, permet de confier la sécurité des sauvegardes aux techniciens responsables de surveiller les menaces. Plus précisément, toute tentative d'altération sur les sauvegardes qui sera détectée au niveau de Veeam provoquera l’envoi d’une alerte à la plateforme Sophos, laquelle signalera à une équipe de sécurité sous contrat qu’elle devra examiner le problème et réagir en conséquence.

Selon Christophe Bertrand, analyste pour le cabinet d’études ESG, les services externes de sécurité et de récupération sont de plus en plus souvent achetés par des équipes informatiques à bout de souffle. « Les entreprises ne peuvent plus tout faire. Alors, elles veulent un service de récupération en un clic et s’offrent l’assistance d'un partenaire en cas de problème. Il n’est guère étonnant que Veeam ait noué ce partenariat, car les tâches de sauvegarde peuvent facilement s’intégrer à d'autres disciplines informatiques, au nom de la consolidation. »

Veeam propose également un nouveau programme commercial Cyber Secure. Il s’agit d’un service de reprise sur incident entièrement géré avec le support de Veeam. En cas de défaillance du service, l’éditeur propose désormais une indemnité qui peut s’élever à 5 millions de dollars.