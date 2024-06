EAM : IFS met la main sur le canadien Copperleaf, spécialiste de l’analyse décisionnel

Et un rachat de plus. IFS annonce avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de l’éditeur canadien Copperleaf Technologies.

Originaire de Vancouver, Copperleaf est un fournisseur de logiciels de planification et de gestion des investissements d’actifs (« AIPM ») infusés à l’IA. « Nous exploitons les données opérationnelles et financières pour permettre à nos clients de prendre des décisions d’investissement qui offrent la plus grande valeur métier », explique le Canadien.

Il cible particulièrement le secteur des infrastructures – dont l’énergie et l’eau – mais aussi les transports, l’industrie pharmaceutique ou la gestion des déchets.

Pour IFS, « Copperleaf offre des capacités qui renforcent » sa position sur le marché des solutions de gestion des actifs industriels.

IFS est un éditeur de progiciels de gestion intégrés (ERP), de gestion d’actifs d’entreprise (EAM) et de services sur le terrain (FSM) destinés à l’industrie. L’éditeur a récemment et régulièrement élargi son portefeuille EAM avec des rachats comme le fournisseur d’IA industrielle Falkonry en 2023, la plateforme pour travailleurs connectés Poka en 2023, l’éditeur d’EAM Ultimo en 2022, ou encore l’éditeur de gestion des services d’entreprise Axios Systems en 2021.

Copperleaf s’inscrit également dans la lignée du rachat d’un autre acteur canadien en 2020, Clevest, un éditeur de FSM qui cible lui aussi les « utilities » (fournisseurs de services d’utilité publique).

La transaction est estimée à un milliard de dollars canadiens (soit 726,7 millions de dollars ou 680 millions d’euros). L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2024.