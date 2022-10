ERP : IFS ne veut pas se disperser

Lors de son évènement IFS Unleashed, qui s’est tenu à Miami ce mois-ci, l’éditeur d’origine suédoise d’ERP a réaffirmé sa volonté de suivre sa stratégie à la lettre et de se concentrer sur les industries où il se sent fort.

IFS ne se dispersera pas non plus dans les solutions. Il entend approfondir sa profondeur de gamme dans les applications qu’il propose déjà avec IFS Cloud : l’ERP, la gestion d’actifs matériels (Enterprise Asset Management), la gestion des services sur le terrain (FSM)… sans oublier le CRM ou le SIRH.

Pour mémoire IFS cible six secteurs : l’aérospatiale et la défense, l’énergie et les services publics, la fabrication, la construction et l’ingénierie, les télécommunications et les services.

Toujours plus de fonctionnalités, mais ciblées sur ses verticaux Les nouvelles fonctionnalités seront incluses nativement dans les applications, et pas ajoutées en tant que personnalisation sur mesure, assure le PDG d’IFS, Darren Roos. « Très souvent, on me demande – y compris des membres de notre conseil d’administration – quand nous allons sortir des choses en dehors de ces verticaux, et ma réponse est “nous ne le ferons pas” », lance-t-il. « La raison est qu’il y a encore des choses à développer et à améliorer pour ces secteurs, et ce sont ces améliorations et cette profondeur fonctionnelle qui apporteront de la valeur à nos clients ». IFS est un des éditeurs de référence du FSM et de l’EAM, se félicite Darren Roos. Mais la stratégie du PDG de capitaliser sur ses points forts ne l’amènera pas pour autant à négliger ou abandonner certaines « briques » où il est moins avancé, comme les RH ou le CRM, s’engage-t-il. Les outils d’IFS dans ces domaines ne sont peut-être pas aussi riches que ceux de Workday ou de Salesforce, mais ils le sont suffisamment pour satisfaire sa base de clients – qui souhaiterait par ailleurs ne pas perdre du temps à les intégrer à IFS, et donc les choisir chez IFS directement.