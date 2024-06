Workday simplifie le développement avec de la GenAI

Workday veut accélérer la création d’apps sur sa plateforme (PaaS). L’un des principaux ajouts à son environnement de développement est l’introduction d’outils d’IA générative, qui, selon l’éditeur, réduiront considérablement le temps nécessaire à ces développements.

Pour cet usage, Workday utilisera Gemini, les LLMs de Google, pour infuser Developer Copilot, son nouvel outil qui automatise l’écriture de code. Des développeurs ont commencé à le tester lors de la récente conférence DevCon. Il sera commercialisé dans le courant de l’année.

L’année passée, Workday s’est lancé dans le low-code (App Builder). Cette année, il lui ajoute un Visual UI Mode pour créer des applications en glisser-déposer. Cette fonctionnalité est disponible en version bêta pour tous les clients de Workday Extend, sa plateforme qui vise à étendre son SIRH et son Core Finance avec des applications.

« Même les personnes qui n’ont pas de grandes connaissances techniques peuvent désormais écrire des applications », vante Matt Grippo, SVP Core Software chez Workday.

Matt Grippo estime que cette possibilité d’écrire une application Workday « sans toucher une seule ligne de code » encouragera les responsables RH et Finances à créer des applications simples sans l’aide de l’IT.

Le « low-code » se généralise

Pour John Bratincevic, analyste chez Forrester Research, le low-code et le « citizen development » se sont généralisés dans les entreprises du fait qu’ils accélèrent la numérisation et l’automatisation. Ils permettent également d’acheter moins d’applications SaaS et de réduire le besoin de consultants.

Le développement devient donc « une compétence métier fondamentale », souligne John Bratincevic.

En parallèle, Workday ouvre encore plus sa plateforme avec une initiative baptisée « Built on Workday ». Elle permettra à des ISV de créer et de gérer des applications sur sa plateforme et de les distribuer sur la Workday Marketplace.

Workday présente cette initiative comme une nouvelle source de revenus pour les développeurs, et pour les utilisateurs, comme la promesse d’une multiplication des apps disponibles.