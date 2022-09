Workday Rising 2022 : Workday en route vers une « work plateform »

Workday a dévoilé de nombreuses nouveautés et améliorations lors de sa première conférence physique, Workday Rising, depuis 2019. L’éditeur, qui devrait dépasser les 6 milliards $ de chiffre d’affaires cette année, a généré un « très bon buzz » avec son message clef – son ouverture à d’autres systèmes et l’importance des partenaires - estime Tim Faith, analyste chez Gartner.

Workday a en effet particulière mis en avant qu’il souhaitait transformer son écosystème de partenaires avec « une approche plus ouverte et connectée pour aider à créer plus rapidement de la valeur pour les clients grâce à plus d’innovation, des stratégies conjointes de mise sur le marché et un réseau de services étendu », liste un communiqué de presse.

« Trop souvent, le message des éditeurs d’ERP revient à dire “faisons tout rentrer dans notre offre” », constate Tim Faith. « Mais cette idée de tendre la main et d’être un acteur parmi d’autres dans des écosystèmes, c’est une déclaration très importante ».

Workday Extend La pierre angulaire de cette stratégie d’ouverture est son PaaS Workday Extend. Workday a ajouté des fonctionnalités à sa plateforme de développement qui compte actuellement 750 applications en production, notamment un outil low-code/no-code, App Builder. « Cette annonce sur le low-code/no-code a pour but d’ouvrir encore plus les portes et de permettre à davantage de personnes qui ne sont pas nécessairement des développeurs d’utiliser Extend », résume Pete Schlampp, directeur de la stratégie chez Workday, dans une interview avec TechTarget (groupe propriétaire du MagIT). Workday Graph API est une autre nouveauté qui va dans le même sens de l’ouverture (un outil qui permet de trouver ou de découvrir toutes les API de Workday pour les utiliser dans des applications tierces). Workday Extend offre des fonctionnalités que les clients et les partenaires demandaient, souligne R « Ray » Wang, fondateur et analyste chez Constellation Research. « Si vous avez une super idée d’application, mais que Workday ne prévoit pas d’intégrer quelque chose de similaire dans les trois ou quatre prochaines versions de sa suite, vous pouvez la faire vous-mêmes, et sans attendre », ajoute Ray Wang. La plateforme permet également de se connecter à des systèmes autres que Workday, ajoute Tim Faith de Gartner. « Avec la transformation de l’ERP, qui est progressive et qui se fait par étape, un Workday doit aujourd’hui être capable de communiquer avec un PeopleSoft ou un SAP ECC. Extend permet de le faire ».

La fonction finance, l’objectif de Workday Pour toujours plus cibler la fonction finance, Workday a également mis en avant des fonctionnalités d’Intelligence artificielle et de Machine Learning. L’IA et le ML permettent d’automatiser des tâches comme la recherche de contrats et de clauses avec Workday Strategic Sourcing, ou le contrôle des dépenses dans Workday Expenses avec la détection de doublons. L’intérêt de cette « Intelligent Automation » – comme l’appelle aujourd’hui Workday – est de permettre aux fonctions finance de se libérer de ces tâches chronophages (comme la clôture des comptes ou les réconciliations bancaires) pour se concentrer sur des actions plus stratégiques et de soutien à la transformation opérationnelle de l’entreprise. « Notre vision c’est de permettre à chaque directeur financier de libérer le potentiel de son équipe, de ses processus et de ses données », confirme Terrance Wampler, Group General Manager Office of the CFO Product chez Workday au commentateur Jon Reed de Diginomica. « Tout le monde veut avoir des personnes plus qualifiées. Dans la finance, c’est pareil. [Les DAF] ne veulent pas que les gens ne soient que des “opérateurs de transaction”. Ils veulent qu’ils soient à un niveau plus élevé afin qu’ils puissent faire des analyses et être de vrais conseillers pour l’entreprise ».

Planification dynamique Autre exemple de cette volonté de cibler la fonction finance : l’arrivée de ML Forecaster dans la planification dynamique d’Adaptive Planning, qui permet d’entraîner des modèles en utilisant aussi des données externes. Team Car Care, le plus grand franchisé de Jiffy Lube (entretien automobile) avec 500 magasins aux États-Unis, l’utilise par exemple pour prévoir ses besoins en personnel. Il intègre des données météorologiques dans le processus car « la météo a un impact significatif sur notre activité », explique Matt Castonguay, SVP finance, analytique et supply chain chez Team Car Care. Plusieurs années de données météorologiques ont permis d’entraîner un modèle pour mieux prédire la manière dont un magasin doit être staffé. « Ils savent quand ils ont besoin de plus ou de moins de personnes, et ainsi mieux servir le client », se réjouit-il. Le responsable ajoute que ML Forecaster fournit un niveau de détail que l’entreprise n’aurait pas pu obtenir sans recruter des ingénieurs spécialisés. Team Car Care est aussi représentatif de la nouvelle stratégie de conquête de Workday. La franchise n’est pas venue à l’offre finance de l’éditeur par les RH. Elle est entrée dans l’univers Workday, il y a un an, directement par la planification dynamique. Son but était de moderniser ses systèmes financiers, vieux de 20 ans. L’entreprise a d’abord envisagé Oracle et Microsoft, mais a vu la capacité de Workday à rapprocher les données RH et financières, Team Car Care a décidé d’investir dans un déploiement complet, confie Matt Castonguay.