Administration réseau : les efforts de Cisco pour pousser l’IA

Dépenser dès aujourd’hui dans l’IA pour faire des économies demain. Tel a été le message que Cisco et ses partenaires ont tenté de faire passer lors d’une table ronde consacrée aux enjeux des responsables réseau dans les grands datacenters.

Cette table ronde s’est déroulée à l’occasion de la conférence Cisco Live 2024 qui s’est tenue en juin à Las Vegas. Soit quelques semaines à peine après la conférence ONUS Spring 2024 qui, elle, concluait que l’IA n’était pas prête pour l’administration des réseaux.

Au cours de cette table ronde, Kevin Wollenweber, le patron de la branche Datacenters & Providers Connectivity chez Cisco, a, avec l’appui d’autres panélistes partenaires, recentré le sujet de l’administration réseau en datacenter sur la problématique supposément grandissante de la complexité.

Il a cité les principaux facteurs contribuant à la complexité des réseaux : la croissance du trafic Internet mondial, l’accélération des opérations, l’augmentation des données provenant des charges de travail liées à l’intelligence artificielle, l’augmentation des coûts, des exigences accrues en matière d’écologie, l’augmentation des cybermenaces…

La conjugaison de l’IA et de l’automatisation permettrait en somme d’identifier et de corriger les problèmes au sein du réseau dès qu’ils surviennent. Ce qui simplifierait grandement l’administration des réseaux.

« Il ne s’agit plus de tout faire tourner dans un seul datacenter, de savoir exactement sur quel appareil quelque chose fonctionne. Nous sommes dans un monde extrêmement distribué, et les opérateurs de datacenters ont besoin d’une visibilité complète sur l’ensemble de l’écosystème » a continué Kevin Wollenweber.

Selon les panélistes, une démarche de simplification s’impose donc dans le but de regagner une bonne maîtrise du réseau. Pour lever la complexité, il suffirait d’automatiser . Mais pour pouvoir automatiser, encore faudrait-il avoir suffisamment de visibilité sur ce qui se passe, afin de savoir quoi déclencher dans quelles circonstances. Or, cette visibilité serait, elle aussi, plus complexe à obtenir aujourd’hui qu’elle ne l’était hier.

Investir tout de suite dans l’IA…

« Mais l’IA provoque une explosion des traitements ! Nous constatons que les besoins en énergie des serveurs qui calculent l’IA sont 5 fois supérieurs à ceux qui présentent des consoles d’administration manuelles. Cela pose d’énormes problèmes pour les objectifs de développement durable », a vivement fait remarquer une personne présente dans l’assistance.

L’une des réponses de Cisco à ce problème a été la mise à niveau de ses routeurs de la série 8000, ainsi que de nouveaux transpondeurs optiques enfichables, offrant une plus grande capacité de traitement du réseau et un encombrement très réduit.

« Les nouvelles technologies et mises à jour de Cisco permettent d’économiser de l’espace et de l’énergie dans les centres de données, contribuant ainsi aux initiatives de développement durable des entreprises. Il est possible d’intégrer dans une seule puce et dans une seule étagère rack ce qui se présentait auparavant comme de grands systèmes qui occupaient une pièce entière », a plaidé Kevin Wollenweber.