Capgemini renforce ses liens avec SAP et Mistral AI

En marge de la conférence Sapphire de SAP, Capgemini a annoncé une extension de ses partenariats stratégiques avec Mistral AI et SAP.

L’intégrateur propose de développer pour les clients de SAP des solutions IA personnalisées s’appuyant sur les modèles de la startup française.

Des LLM Mistral AI sur la BTP de SAP, déployés par Capgemini

Capgemini cible les entreprises régulées, dont les services financiers, le secteur public, l’aérospatiale et la défense, et les fournisseurs d’énergies. Aide à l’achat de produits similaires en provenance de plusieurs fournisseurs, maintenance prédictive et explication des résultats issus de drones d’inspection dans le domaine de l’énergie, ou encore l’aide à la résolution d’éléments non conformes par les opérateurs dans l’aérospatiale, voilà les exemples de services présentés par Capgemini.

L’idée de l’ESN est d’offrir une collection d’une cinquantaine de cas d’usage IA, « process-driven », propulsés par les LLM de Mistral AI. Ces solutions et les modèles seront hébergés sur la Business Technology Platform (BTP) de SAP. Comme il en a l’habitude, certains de ces produits seront validés par le spécialiste allemand de l’ERP.

Pour rappel, la BTP est une PaaS basée sur la technologie open source Cloud Foundry sur laquelle les clients de SAP peuvent déployer des logiciels et extensions spécifiques. Cette plateforme annexe à l’ERP S/4HANA peut être déployée derrière le VPC des clients, donc dans un environnement cloud qu’ils maîtrisent. Il est également possible de connecter la BTP à des instances on premise de S/4HANA, dans un mode cloud hybride.

Les LLM eux-mêmes, déployés sur la BTP, pourront être fine-tunés pour répondre aux besoins spécifiques des industriels. Comme Capgemini défend une empreinte carbone « plus basse », il est fort possible que l’ESN se limite à de l’affinage léger des modèles. Les techniques associées ont fait leurs preuves.